В Самаре неизвестные организовали 8 нелегальных стоянок и заработали на них 40 млн рублей

Незаконные стоянки прокуроры нашли по следующим адресам: Зубчаниновском шоссе, 119а; улица Литвинова, 332; улица Товарная, 5; улица Физкультурная, 5; улица Советская, 71а, 71 б; проспект Юных Пионеров, 146; Ташкентский переулок, 43б. Как оказалось, договоры аренды этих участков не заключались, арендная плата не перечислялась и земельный налог в бюджет не поступал. В итоге бюджету города был причинен ущерб в размере 2,2 млн рублей. Кроме того, выяснилось, что неизвестные хозяева незаконных автостоянок заработали за год свыше 40,2 млн рублей.

В отношении владельцев стоянок возбудили уголовное дело по статье «Самоуправство», сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.