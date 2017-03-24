В центре Омска нетрезвый водитель автобуса въехал в своего коллегу
Сегодня, 24 марта, рядом с остановкой «Городок Водников» около 14:15 столкнулись два ПАЗа — автобус № 73 врезался в выезжающий из остановочного кармана автобус № 20.
Сегодня, 24 марта, рядом с остановкой «Городок Водников» около 14:15 столкнулись два ПАЗа — автобус № 73 врезался в выезжающий из остановочного кармана автобус № 20.
При этом поведение водителя автобуса № 73 свидетельствовало о том, что он нетрезв, сообщает
Отметим, что в обоих автобусах находились пассажиры, однако при аварии никто не пострадал.