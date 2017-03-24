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14:28 (мск), источник: СуперОмск

В центре Омска нетрезвый водитель автобуса въехал в своего коллегу

Сегодня, 24 марта, рядом с остановкой «Городок Водников» около 14:15 столкнулись два ПАЗа — автобус № 73 врезался в выезжающий из остановочного кармана автобус № 20.

При этом поведение водителя автобуса № 73 свидетельствовало о том, что он нетрезв, сообщает пресс-служба омской полиции. Проходить медосвидетельствование мужчина отказался, пояснив, что выпил уже после ДТП. На отказ от освидительствования на него составили протокол, за что ему грозит до 30 тысяч рублей штрафа и лишение прав на 1,5−2 года. По факту аварии проводится дальнейшая проверка.

Отметим, что в обоих автобусах находились пассажиры, однако при аварии никто не пострадал.

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