В центре Омска нетрезвый водитель автобуса въехал в своего коллегу

При этом поведение водителя автобуса № 73 свидетельствовало о том, что он нетрезв, сообщает пресс-служба омской полиции. Проходить медосвидетельствование мужчина отказался, пояснив, что выпил уже после ДТП. На отказ от освидительствования на него составили протокол, за что ему грозит до 30 тысяч рублей штрафа и лишение прав на 1,5−2 года. По факту аварии проводится дальнейшая проверка.

Отметим, что в обоих автобусах находились пассажиры, однако при аварии никто не пострадал.