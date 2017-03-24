Автомобилистка и ребенок пострадали при столкновении «десятки» и Lada Kalina
В пятницу, 24 марта, в Сызрани произошло ДТП, в котором пострадали два человека, в том числе ребенок, сообщает
В пятницу, 24 марта, в Сызрани произошло ДТП, в котором пострадали два человека, в том числе ребенок, сообщает
Утром, в начале 8-го, 45-летняя женщина на «десятке» ехала по ул. Фрунзе в направлении ул. Крупской. Совершая обгон, она не убедилась в безопасности маневра, выехала на встречную полосу и столкнулась с Lada Kalina под управлением 26-летнего водителя.
В результате аварии пострадал трехлетний пассажир автомобиля Lada Kalina. Ребенка доставили в больницу с закрытой