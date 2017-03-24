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17:10 (мск), источник: Volga News

Автомобилистка и ребенок пострадали при столкновении «десятки» и Lada Kalina

В пятницу, 24 марта, в Сызрани произошло ДТП, в котором пострадали два человека, в том числе ребенок, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Утром, в начале 8-го, 45-летняя женщина на «десятке» ехала по ул. Фрунзе в направлении ул. Крупской. Совершая обгон, она не убедилась в безопасности маневра, выехала на встречную полосу и столкнулась с Lada Kalina под управлением 26-летнего водителя.

В результате аварии пострадал трехлетний пассажир автомобиля Lada Kalina. Ребенка доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. Также пострадала и женщина, управлявшая «десяткой», ее госпитализировали с переломом правой голени.

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