Автомобилистка и ребенок пострадали при столкновении «десятки» и Lada Kalina

Утром, в начале 8-го, 45-летняя женщина на «десятке» ехала по ул. Фрунзе в направлении ул. Крупской. Совершая обгон, она не убедилась в безопасности маневра, выехала на встречную полосу и столкнулась с Lada Kalina под управлением 26-летнего водителя.

В результате аварии пострадал трехлетний пассажир автомобиля Lada Kalina. Ребенка доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. Также пострадала и женщина, управлявшая «десяткой», ее госпитализировали с переломом правой голени.