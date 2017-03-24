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14:48 (мск), источник: dostup1.ru

Пациент обокрал врача во время приема в поликлинике Челябинска

Сотрудники полиции просят внимательно посмотреть на мужчину, подозреваемого в нескольких преступлениях.

Житель Челябинска задержан за покушение на грабеж в магазине и кражу мобильного телефона у врача в больнице — стражи порядка проверяют 36-летнего мужчину на причастность к аналогичным преступлениям, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу городского УМВД.

Горожанина задержали вечером в одном из магазинов по улице Бугурусланская, когда он пытался отобрать кошелек с 6,5 тыс. рублей у женщины. За покупательницу вступились охранники, а затем и бойцы Нацгвардии, прибывшие на вызов. Злоумышленником оказался 36-летний безработный и ранее судимый житель Ленинского района.

«В ходе работы с задержанным сотрудники полиции выяснили, что подозреваемый за три часа до этого, во время приема у врача в одной из поликлиник похитил у доктора сотовый телефон стоимостью около 10 тыс. рублей. После этого он продал мобильный возле магазина, однако вырученной суммы ему оказалось мало», — говорится в сообщении.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. В отделе полиции «Ленинский» в отношении него возбуждены дела по статье 30, части 2 статьи 161 УК РФ (покушение на грабеж) и части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Всех, кто пострадал от действий данного лица, просят обращаться в дежурную часть УМВД России по Челябинску по телефонам: 267−77−04, 267−77−07.

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Пациент обокрал врача во время приема в поликлинике Челябинска
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