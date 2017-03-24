Оглашены причины задержания главы омского «Сибуправтодора» Сахарова
Информация «СуперОмска» по задержанию 32-летнего Александра Сахарова — руководителя омского филиала ФКУ «Сибуправтодор» — подтвердилась.
Информация «СуперОмска» по задержанию 32-летнего Александра Сахарова — руководителя омского филиала ФКУ «Сибуправтодор» — подтвердилась.
В полиции дали официальный комментарий по причинам внимания к управленцу.
«Следственным управлением УМВД России по Омской области возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных денежных средств, выделенных на реконструкцию одной из магистралей. Основанием к возбуждению дела послужили материалы проверки регионального УФСБ», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Подозреваемым по делу и проходит Сахаров.
В результате совместно проведенных мероприятий сотрудниками УМВД России по Омской области и ФСБ России установлена причастность к хищению бюджетных средств
В настоящий момент следователем подготовлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
Проводятся дальнейшие следственные действия и
Сахаров работает в должности главы омского филиала с осени 2015 года. В то же время в середине сентября 2015 года Сахаров был награжден почетной грамотой правительства Омской области «За высокое профессиональное мастерство и в связи с Днем работника дорожного хозяйства».