Оглашены причины задержания главы омского «Сибуправтодора» Сахарова

В полиции дали официальный комментарий по причинам внимания к управленцу.

«Следственным управлением УМВД России по Омской области возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных денежных средств, выделенных на реконструкцию одной из магистралей. Основанием к возбуждению дела послужили материалы проверки регионального УФСБ», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Подозреваемым по делу и проходит Сахаров.

В результате совместно проведенных мероприятий сотрудниками УМВД России по Омской области и ФСБ России установлена причастность к хищению бюджетных средств экс-руководителя одного из омских госпредприятий.

В настоящий момент следователем подготовлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Проводятся дальнейшие следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление причиненного ущерба и иных лиц, причастных к противоправной деятельности.

Сахаров работает в должности главы омского филиала с осени 2015 года. В то же время в середине сентября 2015 года Сахаров был награжден почетной грамотой правительства Омской области «За высокое профессиональное мастерство и в связи с Днем работника дорожного хозяйства».