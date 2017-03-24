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18:15 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

На Дону врача-онколога будут судить из-за смерти пациента после операции

В Ростовской области суд завершил расследование дела в отношении врача-онколога, который обвинялся в смерти пациента.

По версии следствия, в сентябре 2015 года врач-онколог одной из больниц Волгодонска проводил 54-летнему пациенту хирургическую операцию по удалению полипа ободочной кишки с использованием электроинструмента.

«В результате обвиняемый причинил пациенту электроожоги наружной стенки кишечника и тонкой кишки, а также своевременно не диагностировал их, что привело к смерти больного», — сообщает СУ СК РФ по Ростовской области.

По факту было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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