На Дону врача-онколога будут судить из-за смерти пациента после операции
В Ростовской области суд завершил расследование дела в отношении
В Ростовской области суд завершил расследование дела в отношении
По версии следствия, в сентябре 2015 года
«В результате обвиняемый причинил пациенту электроожоги наружной стенки кишечника и тонкой кишки, а также своевременно не диагностировал их, что привело к смерти больного», — сообщает СУ СК РФ по Ростовской области.
По факту было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.