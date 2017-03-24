Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук с Андреевой и внуками представили «Босса-молокососа»
Шесть привычек, вред которых преувеличен
«Нужен премьер без креативности»: эксперт о судьбе Медведева
В Магадане 3-летний ребенок сбежал из детского сада в одних сапогах (видео)
Не носите красный: блогер и стилист обсудили теорию цветотипов
«Мы будем убирать всех жуликов» Жириновский рассказал, почему ЛДПР покинула заседание Госдумы
Выходные с детьми: три удивительных весенних опыта
5 ошибок закаливания, которые делают все родители
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Новый список сносимых пятиэтажек обнародуют осенью
"Вороненкова убил бывший муж Маши": друг семьи
«Дома лежат, вокзал уничтожен»: взорвана база ВСУ
Известную 30-летнюю актрису раскритиковали за похудение (фото)
Принцесса Монако увела мужа у российской модели
"Для Максаковой мышеловка захлопнулась": мнение эксперта
«Упала в обморок»: Максакова увидела убитого мужа
Пьяные рабочие нанесли миллионный ущерб заводу BMW
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ
Фоторепортажи
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
1195-летие Ирины Антоновой
12Ливни затопили Перу
9В мире зацвела сакура
14:41 (мск), источник: РБК - Украина

Прокуратура обезвредила ОПГ во Львовской области

Прокуратура ликвидировала организованную преступную группировку (ОПГ) из трех человек, которая действовала во Львовской области. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Установлено, что указанная группа в течение апреля — сентября 2016 на основании поддельных документов получила в ряде банковских учреждений потребительские кредиты без намерения их возвращения в крупном размере. Руководил ОПГ заключенный И. Лидомин, который руководил действиями ее участников из мест лишения свободы.

Расследование уголовного производства по ч.2 ст. 190 (мошенничество), ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 15 (покушение на преступление), ч.4 ст. 190, ч.3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч.3 ст. 357 (похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение), ч.3 ст. 28, ч.4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК Украины продолжается. Устанавливаются все детали совершенных правонарушений. Ход следствия находится на контроле Генеральной прокуратуры Украины. Отмечается, что указанным лицам грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Напомним, ранее сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой задержали в Кропивницком членов преступной группировки, которые промышляли разбоями и грабежами в городе.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Все части Росгвардии на Кавказе приведены в боевую готовность
В МВД Украины назвали имя убийцы Вороненкова
Банк России понизил ключевую ставку
Южная Осетия планирует провести референдум о присоединении к РФ
Агентов секретной службы накажут из-за инцидента в Белом доме
Немцы создали систему, светящую как 10 тысяч солнц
Львица в мексиканском сафари-парке рассмешила туристов
Спорт
Сборная России сыграет в товарищеском матче против Кот-д’Ивуара Матчем против сборной Кот-д’Ивуара национальная команда России выходит на финишную прямую своей подготовки к главным матчам года в рамках Кубка конфедераций
Авто
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 секунды Российская компания DK Racing начала прием заказов на гоночный автомобиль Shortcut, созданный по мотивам Lotus 7
Hi-Tech
В России создается супербатарейка для гаджетов На нее получен грант в 500 000 рублей
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки одного образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Российские «короли недвижимости» вошли в список мировых богачей
Землю под госнужды в Крыму будут изымать быстрее
Московские власти продадут с молотка 12 квартир в ЦАО
Минстрой предложил запретить продажу жилья без отделки
Леди
Какие плащи носить весной: 5 идей (фото) Самые интересные варианты – в нашем обзоре.
Дети
Поклонники обсуждают необычную внешность сына Стаса Пьехи Звездные родители маленького Пети поздравили его с трехлетием на своих страницах в Instagram.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь