Прокуратура обезвредила ОПГ во Львовской области

Установлено, что указанная группа в течение апреля — сентября 2016 на основании поддельных документов получила в ряде банковских учреждений потребительские кредиты без намерения их возвращения в крупном размере. Руководил ОПГ заключенный И. Лидомин, который руководил действиями ее участников из мест лишения свободы.

Расследование уголовного производства по ч.2 ст. 190 (мошенничество), ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 15 (покушение на преступление), ч.4 ст. 190, ч.3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч.3 ст. 357 (похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение), ч.3 ст. 28, ч.4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК Украины продолжается. Устанавливаются все детали совершенных правонарушений. Ход следствия находится на контроле Генеральной прокуратуры Украины. Отмечается, что указанным лицам грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Напомним, ранее сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой задержали в Кропивницком членов преступной группировки, которые промышляли разбоями и грабежами в городе.