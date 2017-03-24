Два автомобиля горели в Ангарске
Два автомобиля горели в Ангарске. В час ночи в 22 микрорайоне вспыхнул внедорожник «Мицубиси Паджеро Спорт».
Два автомобиля горели в Ангарске. В час ночи в 22 микрорайоне вспыхнул внедорожник «Мицубиси Паджеро Спорт».
К моменту приезда пожарных горел моторный отсек. В результате огонь уничтожил его и добрался до салона. А спустя три часа пришлось тушить автомобиль уже в 179 квартале. Здесь полыхал «Ниссан Сафари». Повреждены, как в предыдущем случае, моторный отсек и салон. Причины возгорания устанавливают эксперты.