Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пелагея, Фотий, Градский: все звезды «Голоса» на юбилее шоу
Авитаминоз: правда или вымысел
Украинские СМИ узнали подробности о личности убийцы Вороненкова
Удивительная правда о судьбе одной из самых красивых актрис СССР
В моду вошли широкие брюки (фото)
МИД РФ попросил россиян не смеяться над словом «яблан»Консульский департамент опубликовал инструкцию для выезжающих за рубеж
Поклонники обсуждают необычную внешность сына Стаса Пьехи
В Магадане 3-летний ребенок сбежал из детского сада в одних сапогах (видео)
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Новый список сносимых пятиэтажек обнародуют осенью
"Других детей она бросает": друг семьи о Марии Максаковой
«Дома лежат, вокзал уничтожен»: взорвана база ВСУ
Джоли и Питт возобновили общение
Не носите красный: блогер и стилист обсудили теорию цветотипов
"Для Максаковой мышеловка захлопнулась": мнение эксперта
«Упала в обморок»: Максакова увидела убитого мужа
Сотрудниц Сбербанка задержали при покупке Ferrari
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 с
Фоторепортажи
8Тайский День слона
13Теракт в центре Лондона
1195-летие Ирины Антоновой
9В мире зацвела сакура
16:48 (мск), источник: Вести Иркутск

Два автомобиля горели в Ангарске

Два автомобиля горели в Ангарске. В час ночи в 22 микрорайоне вспыхнул внедорожник «Мицубиси Паджеро Спорт».

К моменту приезда пожарных горел моторный отсек. В результате огонь уничтожил его и добрался до салона. А спустя три часа пришлось тушить автомобиль уже в 179 квартале. Здесь полыхал «Ниссан Сафари». Повреждены, как в предыдущем случае, моторный отсек и салон. Причины возгорания устанавливают эксперты.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Накануне тура из-за инсульта знаменитый певец лишился речи
Части Росгвардии на Северном Кавказе привели в боевую готовность
Появилось видео убийства Вороненкова
Банк России понизил ключевую ставку
Владимир Путин встретился с Марин Ле Пен в Кремле
Южная Осетия планирует провести референдум о присоединении к РФ
События недели в фотографиях
Лётчик-испытатель Степан Микоян скончался в возрасте 95 лет
Спорт
Сборная России сыграет в товарищеском матче против Кот-д’Ивуара Матчем против сборной Кот-д’Ивуара национальная команда России выходит на финишную прямую своей подготовки к главным матчам года в рамках Кубка конфедераций
Авто
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 секунды Российская компания DK Racing начала прием заказов на гоночный автомобиль Shortcut, созданный по мотивам Lotus 7
Hi-Tech
В России создается супербатарейка для гаджетов На нее получен грант в 500 000 рублей
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки одного образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Российские «короли недвижимости» вошли в список мировых богачей
Землю под госнужды в Крыму будут изымать быстрее
Московские власти продадут с молотка 12 квартир в ЦАО
Минстрой предложил запретить продажу жилья без отделки
Леди
Какие плащи носить весной: 5 идей (фото) Самые интересные варианты – в нашем обзоре.
Дети
Поклонники обсуждают необычную внешность сына Стаса Пьехи Звездные родители маленького Пети поздравили его с трехлетием на своих страницах в Instagram.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь