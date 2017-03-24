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14:50 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Инкассатор из Первоуральска украл 4 млн рублей и проиграл их в казино

Мужчина собирался вернуть деньги после того, как выиграет крупную сумму.

Уголовное дело о хищении денег в инкассаторской организации возбудили правоохранители Первоуральска, сообщили «АиФ-Урал» в пресс-службе областного полицейского главка.

Руководитель предприятия обратился в полицию 17 марта, заявив, что у них пропало 4 млн рублей. Изучив документы организации и опросив ее работников, сыщики вышли на след подозреваемого. Им оказался сотрудник компании, который уже во всем сознался. По словам задержанного, деньги были похищены им в марте в течение нескольких дней. При этом всю сумму он успел проиграть в онлайн-казино в Интернете. Мужчина рассказал, что собирался взять эти средства на время, выиграть, а затем вернуть их на место. Сейчас данную версию проверяют правоохранители.

Возбуждено дело по статье 160 УК РФ (присвоение в особо крупном размере). Ранее азартный похититель к уголовной ответственности не привлекался. Тем не менее, ему грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей.

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