Инкассатор из Первоуральска украл 4 млн рублей и проиграл их в казино
Мужчина собирался вернуть деньги после того, как выиграет крупную сумму.
Мужчина собирался вернуть деньги после того, как выиграет крупную сумму.
Уголовное дело о хищении денег в инкассаторской организации возбудили правоохранители Первоуральска, сообщили «АиФ-Урал» в
Руководитель предприятия обратился в полицию 17 марта, заявив, что у них пропало 4 млн рублей. Изучив документы организации и опросив ее работников, сыщики вышли на след подозреваемого. Им оказался сотрудник компании, который уже во всем сознался. По словам задержанного, деньги были похищены им в марте в течение нескольких дней. При этом всю сумму он успел проиграть в
Возбуждено дело по статье 160 УК РФ (присвоение в особо крупном размере). Ранее азартный похититель к уголовной ответственности не привлекался. Тем не менее, ему грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей.