Обвиняемый в ДТП на Сыропятском тракте Коченевский утверждает, что водителей не заставляли работать сверхурочно

Сегодня, 24 марта по делу о ДТП на Сыропятском тракте допрошены обвиняемые, директор ПАТП-4 Александр Чертоляс и начальник автоколонны Валерий Коченевский.

Отметим, что резонансная авария произошла 24 июня 2015 года, когда автобус ПАТП-4, везший сотрудников птицефабрики «Сибирская» столкнулся с «КАМАЗом», груженным кирпичом. Погибли 16 человек. В то время как силовики обнаружили, что авария произошла из-за плохого самочувствия водителя Александра Любовцева.

Таким образом Александра Чертоляса и Валерия Коченевского обвиняют в нарушении условий труда на предприятии, ставшими причиной переработки водителей в ПАТП-4. Однако топ-менеджеры предприятия не признают своей вины.

По словам начальника автоколонны, водители сами просились в рейс, потому что хотели заработать.

Валерий Коченевский, начальник атвоколонны ПАТП-4:

— Оптимизировать работу предприятия мы начали еще до аварии: вводили отстои, убирали последние рейсы, раньше заводили машины в гараж. Причиной переработок была нехватка людей. Но руководство предприятия никого не заставляло выходить в рейс сверхурочно — люди хотели заработать, поэтому сами просились на линию. Бывало, что мы кому-то отказывали, если видели, что водитель наездил много часов и давно работает без отдыха, давали дополнительные выходные (Цитата РИА «Новый Омск»).