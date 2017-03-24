Обвиняемый в ДТП на Сыропятском тракте Коченевский утверждает, что водителей не заставляли работать сверхурочно
В суде был допрошен начальник автоколонны ПАТП-4.
В суде был допрошен начальник автоколонны ПАТП-4.
Сегодня, 24 марта по делу о ДТП на Сыропятском тракте допрошены обвиняемые, директор ПАТП-4 Александр Чертоляс и начальник автоколонны Валерий Коченевский.
Отметим, что резонансная авария произошла 24 июня 2015 года, когда автобус ПАТП-4, везший сотрудников птицефабрики «Сибирская» столкнулся с «КАМАЗом», груженным кирпичом. Погибли 16 человек. В то время как силовики обнаружили, что авария произошла
Таким образом Александра Чертоляса и Валерия Коченевского обвиняют в нарушении условий труда на предприятии, ставшими причиной переработки водителей в ПАТП-4. Однако
По словам начальника автоколонны, водители сами просились в рейс, потому что хотели заработать.
Валерий Коченевский, начальник атвоколонны ПАТП-4:
— Оптимизировать работу предприятия мы начали еще до аварии: вводили отстои, убирали последние рейсы, раньше заводили машины в гараж. Причиной переработок была нехватка людей. Но руководство предприятия никого не заставляло выходить в рейс сверхурочно — люди хотели заработать, поэтому сами просились на линию. Бывало, что мы
Напомним, ранее в отношении неустановленных лиц УГАДН по Омской области следственным управлением СКР по Омской области возбуждалось уголовное дело по статье «Халатность». При этом уголовное дело прекращено