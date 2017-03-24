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16:04 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

608 литров спиртосодержащей продукции изъяли в Нижегородской области

Более 5,8 тысяч единиц продукции было изъято в регионе в результате проверок.

608 литров спиртосодержащей продукции изъяли в Нижегородской области за три месяца, сообщает региональный Роспотребнадзор.

Специалисты проверили 866 торговых точек и арестовали более 5,8 тысяч единиц потенциально опасной продукции общим объемом 608 литров. Она включала в себя лосьоны, тоники и другие спиртовые жидкости. В отношении предпринимателей возбуждено 87 административных дел на общую сумму 333,5 тысячи рублей.

На «горячую линию» Управления Роспотребнадзора за три месяца поступило около 50 звонков, по всем обращениям были проведены выезды, 10 фактов незаконной продажи спиртосодержащей непищевой продукции подтвердились.

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