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17:27 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Lexus столкнулся с электровозом в Усть-Кутском районе Приангарья

Пострадавших нет.

26-летний водитель Lexus врезался в электровоз на железнодорожном переезде в Усть-Кутском районе Иркутской области. В результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Мужчина проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся локомотивом.

«Машинист подал звуковой сигнал, применил экстренное торможение, однако, расстояние было недостаточным для остановки электровоза, столкновения избежать не удалось», — отметили в ведомстве.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

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