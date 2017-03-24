Lexus столкнулся с электровозом в Усть-Кутском районе Приангарья
Пострадавших нет.
Пострадавших нет.
26-летний водитель Lexus врезался в электровоз на железнодорожном переезде в
Мужчина проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся локомотивом.
«Машинист подал звуковой сигнал, применил экстренное торможение, однако, расстояние было недостаточным для остановки электровоза, столкновения избежать не удалось», — отметили в ведомстве.
В настоящее время по данному факту проводится проверка.