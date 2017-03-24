На Среднем Урале мужчина заживо сжег себя в здании прокуратуры

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, сегодня, 24 марта, около 14 часов 30 минут в прокуратуру Первоуральска обратился мужчина. Помощник прокурора города пригласила его пройти в кабинет для личного приема.

«В кабинете сотрудника прокуратуры мужчина начал обливать стены и пол жидкостью из канистры, предположительно, бензином. При этом он не высказывал никаких претензий к работе органов прокуратуры. Произошло возгорание. В ходе пожара посетитель погиб, при тушении был обнаружен его труп. Личность мужчины в настоящее время не установлена», — рассказали в областной прокуратуре.

Как уточнили в ведомстве, в результате полностью выгорел служебный кабинет одного из сотрудников. Другие кабинеты и помещения прокуратуры также пострадали, они закопчены. Сотрудники ведомства были эвакуированы, сейчас выясняется, пострадал ли кто-либо из них.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также личность мужчины. Выясняется, обращался ли он ранее в органы прокуратуры. По поручению прокурора Свердловской области Сергея Охлопкова на место выехал его заместитель Александр Чернышев. Результаты проверки руководством ведомства уже взяты на контроль.