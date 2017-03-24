Полиция разыскивает пермяка, пропавшего по пути из дома на работу. 40-летний Александр Лобода ушёл из дома по ул. Юрша 3 марта. Он направлялся к себе в офис, который находится неподалеку. Однако до работы мужчина так и не дошёл.

Сейчас его разыскивают близкие и полиция.