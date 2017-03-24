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15:10 (мск), источник: АиФ Прикамье

Полиция разыскивает пермяка, пропавшего по пути из дома на работу

Мужчина исчез 3 марта.

Полиция разыскивает пермяка, пропавшего по пути из дома на работу. 40-летний Александр Лобода ушёл из дома по ул. Юрша 3 марта. Он направлялся к себе в офис, который находится неподалеку. Однако до работы мужчина так и не дошёл.

Сейчас его разыскивают близкие и полиция.

Приметы: рост 175 см, нормальное телосложение, глаза карие, волосы темные, короткие, носит очки. Был одет в светло-синие джинсы, темно-синий свитер, черные ботинки и черную короткую текстильную куртку на молнии, на правой руке — обручальное кольцо, на левой — печатка, на шее — образ на шнурке.

Особые приметы: татуировка на левом предплечье в виде контура православного креста, на правой лопатке цветная татуировка скорпиона, в паху справа шрам-шов от удаления аппендицита, на спине на уровне поясничного отдела позвоночника операционный шрам, татуировка на кисти около пальцев в виде буквы «А» (есть следы сведения).

Всем, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просьба звонить по телефонам 02, +7−909−112−99−53, +7−902−64−15−226.

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