Полиция разыскивает пермяка, пропавшего по пути из дома на работу
Мужчина исчез 3 марта.
Мужчина исчез 3 марта.
Полиция разыскивает пермяка, пропавшего по пути из дома на работу. 40-летний Александр Лобода ушёл из дома по ул. Юрша 3 марта. Он направлялся к себе в офис, который находится неподалеку. Однако до работы мужчина так и не дошёл.
Сейчас его разыскивают близкие и полиция.
Приметы: рост 175 см, нормальное телосложение, глаза карие, волосы темные, короткие, носит очки. Был одет в
Особые приметы: татуировка на левом предплечье в виде контура православного креста, на правой лопатке цветная татуировка скорпиона, в паху справа
Всем, кому