Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Ольга Орлова станет новой ведущей «Дома 2»
Авитаминоз: правда или вымысел
"Получил приказ на ликвидацию": в Киеве об убийце Вороненкова
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
Известную 30-летнюю актрису раскритиковали за похудение (фото)
МИД РФ попросил россиян не смеяться над словом «яблан»Консульский департамент опубликовал инструкцию для выезжающих за рубеж
Поклонники обсуждают необычную внешность сына Стаса Пьехи
В Магадане 3-летний ребенок сбежал из детского сада в одних сапогах (видео)
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Новый список сносимых пятиэтажек обнародуют осенью
"Вороненкова убил бывший муж Маши": друг семьи
«Дома лежат, вокзал уничтожен»: взорвана база ВСУ
Люди в черном: выход в свет Бондарчука и Андреевой (фото)
В моду вошли широкие брюки (фото)
"Для Максаковой мышеловка захлопнулась": мнение эксперта
«Упала в обморок»: Максакова увидела убитого мужа
Пьяные рабочие нанесли миллионный ущерб заводу BMW
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ
Фоторепортажи
14На восток США обрушилась снежная буря
12Ливни затопили Перу
1185-летие Наины Ельциной
1195-летие Ирины Антоновой
15:13 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области продлили следствие по делу о VIP-охоте на краснокнижную рысь

Силовики подозревают директора «Управления по охране животного мира» Виктора Данилова и его зятя.

Всплыли новые подробности скандального дела о незаконной охоте на краснокнижную рысь. Силовики подозревают в браконьерстве директора «Управления по охране животного мира» Виктора Данилова и его зятя Владимира Третьякова.

Об этом рассказал один из охотников, поймавший VIP-браконьеров на отстреле рыси в Колосовском районе. При этом экспертиза по гильзе, изъятой на месте преступления, еще не готова.

Владимир Майберг, охотник:

 — Сперва уголовное дело продлили до 5 апреля, на днях до 17 апреля. Проверку по незаконной охоте сначала отдали прокуратуре Колосовского района, потом областная забрала. Такое ощущение, что это дело специально затягивают. Экспертиза не готова, хотя прошло уже 30 дней. Я сам охотник с большим стажем и знаю, что такие экспертизы делаются максимум дней 10−15. Есть же гильзотека, и образцы гильз Данилова там точно есть (цитата РИА «Новый Омск»).

Отметим, что по факту охоты на краснокнижную рысь в Колосовском районе возбудили уголовное дело, но обвинение никому не предъявили.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Главу омского филиала «Сибуправтодора» задержали по подозрению в хищениях из бюджета
Части Росгвардии на Северном Кавказе привели в боевую готовность
В МВД Украины назвали имя убийцы Вороненкова
Банк России понизил ключевую ставку
Владимир Путин встретился с Марин Ле Пен в Кремле
Южная Осетия планирует провести референдум о присоединении к РФ
События недели в фотографиях
Летчик-испытатель Степан Микоян скончался на 95-м году жизни
Спорт
Сборная России сыграет в товарищеском матче против Кот-д’Ивуара Матчем против сборной Кот-д’Ивуара национальная команда России выходит на финишную прямую своей подготовки к главным матчам года в рамках Кубка конфедераций
Авто
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 секунды Российская компания DK Racing начала прием заказов на гоночный автомобиль Shortcut, созданный по мотивам Lotus 7
Hi-Tech
В России создается супербатарейка для гаджетов На нее получен грант в 500 000 рублей
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки одного образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Петербуржцам станет проще оформлять квартиры
Счета за коммунальные услуги в России уменьшились
Землю под госнужды в Крыму будут изымать быстрее
Минстрой предложил запретить продажу жилья без отделки
Леди
Какие плащи носить весной: 5 идей (фото) Самые интересные варианты – в нашем обзоре.
Дети
Поклонники обсуждают необычную внешность сына Стаса Пьехи Звездные родители маленького Пети поздравили его с трехлетием на своих страницах в Instagram.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь