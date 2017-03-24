В Омской области продлили следствие по делу о VIP-охоте на краснокнижную рысь

Всплыли новые подробности скандального дела о незаконной охоте на краснокнижную рысь. Силовики подозревают в браконьерстве директора «Управления по охране животного мира» Виктора Данилова и его зятя Владимира Третьякова.

Об этом рассказал один из охотников, поймавший VIP-браконьеров на отстреле рыси в Колосовском районе. При этом экспертиза по гильзе, изъятой на месте преступления, еще не готова.

Владимир Майберг, охотник:

— Сперва уголовное дело продлили до 5 апреля, на днях до 17 апреля. Проверку по незаконной охоте сначала отдали прокуратуре Колосовского района, потом областная забрала. Такое ощущение, что это дело специально затягивают. Экспертиза не готова, хотя прошло уже 30 дней. Я сам охотник с большим стажем и знаю, что такие экспертизы делаются максимум дней 10−15. Есть же гильзотека, и образцы гильз Данилова там точно есть (цитата РИА «Новый Омск»).

Отметим, что по факту охоты на краснокнижную рысь в Колосовском районе возбудили уголовное дело, но обвинение никому не предъявили.