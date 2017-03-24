В Самаре на улице Алексея Толстого горит заброшенное здание реального училища

Как сообщает 63.ru с ссылкой на ГУ МЧС России по Самарской области, в пятницу, 24 марта, в 14:14 в Самарском районе загорелось здание бывшего реального училища по улице Алексея Толстого, 33.

Площадь пожара составляет 120 кв м. На месте ЧП работают 55 огнебоцрев и 13 единиц специальной техники. По предварительной информации, огнем охвачена лишь часть здания.