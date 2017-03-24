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15:13 (мск), источник: 112.ua

В результате ЧС на артскладах возле Балаклеи пострадала еще одна женщина, — Харьковская ОГА

У пострадавшей ушиб головного мозга, травма ноги и руки.

Источник: 112.ua

Число пострадавших результате чрезвычайной ситуации на артиллерийских складах Министерства обороны возле г. Балаклея Харьковской области увеличилось до двух. Об этом журналистам заявил заместитель начальника управления здравоохранения Харьковской облгосадминистрации Галина Сироштан, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Сегодня была доставлена в Балаклейскую центральную райбольницу женщина 78 лет, которая была найдена при проведении подворовых и поквартирных обходов. В данный момент ей предоставляется ургентная медицинская помощь в Балаклейской ЦРБ, и я надеюсь, что в ближайшее время она будет доставлена в областную клиническую больницу», — отметила она.

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По словам Сироштан, у пострадавшей ушиб головного мозга, травма ноги и руки.

Что касается другой пострадавшей, местной жительницы, которая в четверг с ранением височной области головы была доставлена в Харьковскую областную клиническую больницу, то ее состояние здоровья оценивается как удовлетворительное. «Она вчера была прооперирована, ее состояние удовлетворительное и будем надеяться, что ход ее болезни будет позитивным», — добавила Сироштан.

Ранее в ГосЧС заявили, что в одном из домов вблизи горящих складов в Балаклее найдена мертвая женщина.

Напомним, 23 марта в райцентре Балаклея Харьковской области вспыхнул пожар на складах боеприпасов, взрывчатка стала детонировать. Была организована эвакуация жителей из 7-километровой зоны поражения (позже ее расширили до 10 км), людей размещают в школах и домах культуры. Над опасной зоной запрещены полеты, ограничено движение на дорогах, не работает казначейство, нет газа и света. СБУ квалифицировала инцидент как диверсию, свидетели слышали гул какого-то летательного аппарата и видели, как он сбрасывал что-то на склады. На месте побывал премьер Гройсман, а президент Порошенко поручил всем регионам помочь Балаклее со стройматериалами, дизтопливом и продуктами.

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Новости 112. Выпуск от 15:00, 24.03.2017
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