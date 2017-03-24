В Челябинске нашли водителя, сбившего подростка и скрывшегося с места ДТП

Сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя, совершившего наезд на ребёнка и скрывшегося с места ДТП, сообщают в пресс-службе ГИБДД Челябинска.

15 марта в Калининском районе на перекрестке улиц 250 лет Челябинску и Чичерина неустановленный водитель автобуса «ПАЗ» сбил 14-летнюю девочку, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора и скрылся.

В результате ДТП подросток получила сотрясение головного мозга, ушибы коленных и локтевых суставов.

Водителем оказался 25-летний мужчина, который ранее 8 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

В отношении мужчины составили административный материал и направили для рассмотрения в Мировой суд.