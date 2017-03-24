Опубликовано видео задержания главы «Сибуправтодора» Сахарова

На этот раз силовики опубликовали видео задержания подозреваемого в хищении бюджетных средств госслужащего.

Так на записи видны изъятые у Сахарова в ходе личного досмотра вещи — порядка полутора десятка мобильных телефонов, целый набор переносных 4G-модемов и более 20 банковских карт. К телефонам прилагается огромное количество одноразовых сим-карт. На видео можно разглядеть и печать руководителя казенного учреждения и несколько кип банкнот разного номинала и достоинства, в том числе, и иностранных.