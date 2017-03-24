Опубликовано видео задержания главы «Сибуправтодора» Сахарова
Следственное управление УМВД России по Омской области продолжает делиться подробностями уголовного дела против руководителя ФКУ «Сибуправтодора» Александра Сахарова.
Следственное управление УМВД России по Омской области продолжает делиться подробностями уголовного дела против руководителя ФКУ «Сибуправтодора» Александра Сахарова.
На этот раз силовики опубликовали видео задержания подозреваемого в хищении бюджетных средств госслужащего.
Так на записи видны изъятые у Сахарова в ходе личного досмотра вещи — порядка полутора десятка мобильных телефонов, целый набор переносных 4G-модемов и более 20 банковских карт. К телефонам прилагается огромное количество одноразовых
Отметим, что судя по кадрам, все это добро Сахаров хранил в своем личном гараже вместе со своим внедорожником Infinity.