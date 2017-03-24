СМИ: беременная девушка из Молдовы была задушена в Италии

Ирина была на шестом месяце беременности. Ее нашли мертвой в поле со следами насильственной смерти.

Главным подозреваемым стал 19-летний Михаил Савчук, бывший возлюбленный убитой. Он уже задержан и доставлен в полицию.

По данным следствия, за пять дней до обнаружения тела девушка пришла к бывшему парню, чтобы сказать, что он является отцом ее ребенка. Между ними произошла ссора, в ходе которой Савчук заявил, что не желает рождения этого ребенка, после чего ударил девушку камнем по голове, задушил и избавился от тела.

На допросе в полиции задержанный признал свою вину. Заведено уголовное дело.