СМИ: беременная девушка из Молдовы была задушена в Италии
Беременную девушку из Молдовы задушил в Италии предположительно ее бывший парень, также выходец из РМ.
Беременную девушку из Молдовы задушил в Италии предположительно ее бывший парень, также выходец из РМ.
КИШИНЕВ, 24 мар — Sputnik. В итальянской коммуне
Ирина была на шестом месяце беременности. Ее нашли мертвой в поле со следами насильственной смерти.
Главным подозреваемым стал 19-летний Михаил Савчук, бывший возлюбленный убитой. Он уже задержан и доставлен в полицию.
По данным следствия, за пять дней до обнаружения тела девушка пришла к бывшему парню, чтобы сказать, что он является отцом ее ребенка. Между ними произошла ссора, в ходе которой Савчук заявил, что не желает рождения этого ребенка, после чего ударил девушку камнем по голове, задушил и избавился от тела.
На допросе в полиции задержанный признал свою вину. Заведено уголовное дело.