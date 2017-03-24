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16:21 (мск), источник: ТАСС

Кадыров: Личности напавших на часть Росгвардии в Чечне установлены

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя нападение террористов на воинскую часть Росгвардии в Чечне, сообщил, что личности боевиков установлены.

Источник: ТАСС

По его словам, двое из них являются уроженцами Ростовской области, один — Волгоградской области, еще трое — уроженцы Чечни.

«Сейчас нет сомнений в том, что бандиты намеревались совершить резонансные теракты с использованием оружия, если бы им удалось его добыть и уйти живыми», — написал Кадыров на своей странице в социальной сети Instagram.

Кадыров также выразил соболезнования главнокомандующему войсками национальной гвардии РФ генералу армии Виктору Золотову и родным и близким погибших. «Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Кадырова принял решение оказать помощь семьям погибших военнослужащих», — добавил он.

По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), около 2:30 мск группа боевиков из шести человек совершила вооруженное нападение на объект воинской части Росгвардии в Чечне. В ходе завязавшегося боестолкновения все члены банды были нейтрализованы, погибли шесть бойцов Росгвардии, еще трое получили ранения.

Президент РФ Владимир Путин назвал нападение террористов на часть Росгвардии в Чечне «тяжелым событием».

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