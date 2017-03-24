В Петербурге проверят информацию о смерти ребенка во время операции
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Росздравнадзору поручено провести проверку по факту смерти ребенка в больнице
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Росздравнадзору поручено провести проверку по факту смерти ребенка в больнице
Ранее в пятницу ГСУСК РФ по Петербургу сообщил, что следственные органы возбудили уголовное дело после того, как 7-летний мальчик скончался в больнице во время плановой операции по удалению аденоидов.
«В связи с появлением в СМИ информации о смерти ребенка в Детской городской больнице № 4 города