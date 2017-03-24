Страшный столб черного дыма от пожара в Северо-Западном поднялся над Красноярском
Горит крыша промышленного здания.
Горит крыша промышленного здания.
Красноярцев напугал огромный столб черного дыма, поднявшийся над микрорайоном
По не подтвержденной пока информации, горит крыша неэксплуатируемого здания.
Отметим, клубы черного дыма поднялись высоко над местом происшествия — они видны из разных районов города и вызвали тревогу горожан.
Известно, что пожарные уже выехали на место возгорания. В ведомстве уточнили, что произошло возгорание кровли по всей ее площади в 300 кв. метров в здании по адресу Тотмина, 24.