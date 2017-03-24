Страшный столб черного дыма от пожара в Северо-Западном поднялся над Красноярском

Красноярцев напугал огромный столб черного дыма, поднявшийся над микрорайоном Северо-Западным. Информация о пожаре появилась в социальных сетях сегодня, 24 марта, вечером. По предварительным данным, возгорание зарегистрировано на ул. Тотмина, в районе промзоны, ближе к ул. Калинина.

По не подтвержденной пока информации, горит крыша неэксплуатируемого здания.

Отметим, клубы черного дыма поднялись высоко над местом происшествия — они видны из разных районов города и вызвали тревогу горожан.

Известно, что пожарные уже выехали на место возгорания. В ведомстве уточнили, что произошло возгорание кровли по всей ее площади в 300 кв. метров в здании по адресу Тотмина, 24.