По факту падения мужчины с крыши дома СК назначил проверку

51-летний рабочий предприятия на договорной основе занимающегося очисткой крыш от снега и льда, залез на крышу одного из зданий по улице Революционной и начал скидывать снег. Не удержавшись, он упал с крыши двухэтажного здания, получив серьезные повреждения.

Несмотря на оказание медицинской помощи, пострадавший скончался в больнице. По данному факту Следственными органами Следственного комитета РФ по РБ организована доследственная проверка.