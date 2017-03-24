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16:07 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

По факту падения мужчины с крыши дома СК назначил проверку

Напомним, ЧП произошло в городе Уфе 24 марта 2017 года около 11 часов.

51-летний рабочий предприятия на договорной основе занимающегося очисткой крыш от снега и льда, залез на крышу одного из зданий по улице Революционной и начал скидывать снег. Не удержавшись, он упал с крыши двухэтажного здания, получив серьезные повреждения.

Несмотря на оказание медицинской помощи, пострадавший скончался в больнице. По данному факту Следственными органами Следственного комитета РФ по РБ организована доследственная проверка.

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