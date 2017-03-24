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18:09 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже Renault сбил женщину на пешеходном переходе

Горожанку госпитализировали с сотрясением головного мозга.

Автомобиль Renault Duster сбил 52-летнюю женщину у дома № 29 на улице Колесниченко около 9:20 пятницы, 24 марта, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в системе-112. Горожанка получила сотрясение головного мозга и была госпитализирована, уточнили в группе пропаганды городской ГИБДД.

По данным автоинспекции, иномарка под управлением 53-летнего мужчины двигалась со стороны улицы Моисеева в стороны улицы Краснознаменная. Женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Правоохранители проводят проверку по факту ДТП.

Автоинспекторы в очередной раз попросили водителей снижать скорость перед пешеходным переходом, быть бдительными и внимательными, особенно в темное время суток. Пешеходам же следует переходить дорогу удостоверившись, что водители их пропускают.

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