В Воронеже Renault сбил женщину на пешеходном переходе

Автомобиль Renault Duster сбил 52-летнюю женщину у дома № 29 на улице Колесниченко около 9:20 пятницы, 24 марта, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в системе-112. Горожанка получила сотрясение головного мозга и была госпитализирована, уточнили в группе пропаганды городской ГИБДД.

По данным автоинспекции, иномарка под управлением 53-летнего мужчины двигалась со стороны улицы Моисеева в стороны улицы Краснознаменная. Женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Правоохранители проводят проверку по факту ДТП.

Автоинспекторы в очередной раз попросили водителей снижать скорость перед пешеходным переходом, быть бдительными и внимательными, особенно в темное время суток. Пешеходам же следует переходить дорогу удостоверившись, что водители их пропускают.