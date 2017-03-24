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17:59 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Потолок в квартире обрушился во время капремонта жилого дома в Иркутской области

Проводится проверка.

Балка перекрытия чердака обрушилась во время демонтажа кровли в жилом доме по улице Комсомольская, 17 в Нижнеудинске Иркутской области. В квартире в этот момент никого не было, пострадавших нет. Фонд капитального ремонта проведет проверку, которая выявит степень ответственности как подрядной организации, так и специалистов фонда, причины, которые привели к обрушению. Кроме того, фонд принял решение о проведении дополнительных проверок по всем домам, где в настоящее время проводится капремонт. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе фонда.

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области принимает все необходимые меры для ликвидации аварии, случившейся во время проведения капремонта в Нижнеудинске. В настоящее время создан оперативный штаб по ликвидации последствий аварии, гендиректор ФКР проинформировал о случившемся министерство жилищной политики, энергетике и транспорта Иркутской области, региональное правительство.

«В Нижнеудинске состоялось совещание, на котором было принято решение о восстановлении перекрытия и возмещении ущерба собственникам жилья. На базе муниципального образования также создан штаб по ликвидации последствий аварии», — отметили в пресс-службе.

Подрядная организация предоставит собственнику помещения квартиру для временного проживания, ключи будут переданы генеральному директору фонда, который лично проконтролирует обеспечение прав собственника.

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