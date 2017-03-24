Конфликт трех жителей Новороссийска со знакомым закончился убийством

Следственный отдел по городу Новороссийску СКР по краю завершил расследование уголовного дела в отношении трех молодых людей, обвиняемых в убийстве 39-летнего мужчины и в пособничестве в убийстве.

Убийство произошло 15 марта 2016 года. По версии следствия, преступная группа задумала убить мужчину, с которым ранее сложились неприязненные отношения. Под предлогом поездки на природу они вывезли его на заранее арендованном автомобиле в лесной массив, расположенный на территории Натухаевского сельского округа. Находясь в безлюдном месте, мужчины избили своего знакомого молотком, руками, ногами и куском бревна, после чего добили с помощью осколка бутылки. От полученных травм потерпевший скончался.

После убийства преступники подожгли его тело, выбросили вещи и предметы, использованные при совершении преступления, и скрылись.

Спустя 12 дней погибшего обнаружили местные жители, о чем сообщили в правоохранительные органы. Предполагаемых преступником удалось найти и задержать в короткие сроки.