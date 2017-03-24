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18:04 (мск), источник: РИА "Воронеж"

СК возбудил уголовное дело после падения глыбы льда на пенсионерку в центре Воронежа

Женщина получила открытую черепно-мозговую травму и перелом лобной кости.

Следователи возбудили уголовное дело по факту падения наледи на 78-летнюю женщину в центре Воронежа, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону в пятницу, 24 марта. Инцидент произошел 22 февраля: глыба льда упала на пенсионерку с крыши дома № 37 на улице Фридриха Энгельса. По словам очевидцев, женщина потеряла сознание.

По версии следствия, падение наледи произошло «в результате некачественного оказания сотрудниками АО “Управляющая компания Центрального района” услуг по очистке от снега крыши дома». Медики госпитализировали пенсионерку в больницу «Электроника». Врачи диагностировали у женщины открытую черепно-мозговую травму, перелом лобной кости, множественные ушибы головы, грудной клетки и правой руки. Позже правоохранители начали проверку по факту ЧП.

За оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинения тяжкого вреда здоровью человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ), виновным грозит до шести лет лишения свободы.

Контекст

В марте 2017 года следователи возбудили несколько уголовных дел после падения наледи и снега на воронежцев. Фигурантом первого уголовного дела стал директор УК Советского района Радион Каюков. Козырек дома № 11 на улице Ворошилова рухнул на 77-летнюю пенсионерку под тяжестью снега, упавшего с крыши. Прохожие помогли пожилой женщине выбраться. Женщина попала в больницу с травмой ноги. Суд отправил Каюкова под домашний арест.

Кроме того, под следствие попал директор управляющей компании Ленинского района Андрей Петренко. Следователи возбудили пять уголовных дел из-за падения наледи и снега на горожан. Суд направил его под домашний арест 3 марта.

Еще одно уголовное дело возбудили после падения льда на 23-летнюю девушку с крыши дома № 38 по улице Кольцовская.

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