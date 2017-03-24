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17:33 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Подозреваемых в трех тяжких преступлениях задержали в Волгоградской области

36-летний ранее судимый волгоградец задержан по подозрению в нанесении ножевого ранения 32-летнему жителю Краснооктябрьского района, сообщает ВДТВ со ссылкой на пресс-службу ГУВД по региону.

Во время серьезного застолья в одном из общежитий Центрального района между двумя мужчинами возникла ссора, в ходе которой подозреваемый ранил ножом в спину потерпевшего.

Подобное же преступление и также во время отдыха со спиртным произошло в Руднянском районе. За нанесение ножевых ранений сожителю задержана 62-летняя местная жительница.

По подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью двоим пенсионерам в Суровикинском районе задержан ранее неоднократно судимый 22-летний местный житель. В ходе следствия стало известно, что молодой человек пришел поздним вечером к своей знакомой в состоянии наркотического опьянения.

Девушка ушла, не захотев общаться с неадекватным приятелем. Возникла ссора, участниками которой стали, помимо молодого человека, 55-летний отец девушки и ее 59-летняя мама. Задержанный нанес многочисленные удары пожилым людям, они были госпитализированы.

В минувшие сутки задержаны все подозреваемые в совершении данных преступлений. Возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Законодательством за данные деяния предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

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