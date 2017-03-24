В Беларуси задержали несколько десятков боевиков

Об этом заявил во вторник Александр Лукашенко во время встречи с представителями трудовых коллективов в Могилеве:

Президент Беларуси на встрече с работниками могилевского предприятия Кроноспан ОСБ рассказал о задержании опасной группировки.

БЕЛТА.

— Мы буквально в эти часы задержали пару десятков боевиков, которые готовили провокацию с оружием. Как показала действительность, они не спали, они потихоньку готовились, выбирали момент.

По его словам, боевики до того тренировались в лагерях с оружием, причем эти лагеря находились на территории республики в районе Бобруйска и Осиповичей. Но не только там.

— Остальные лагеря — в Украине. По-моему, в Литве или в Польше. Не буду утверждать, но где-то там, — заявил Президент Беларуси. — Деньги шли через Польшу и Литву к нам.

Глава государства подчеркнул, что тема безопасности и обороны находится исключительно в рамках президентских полномочий:

— Я уделяю этому очень серьезное внимание.