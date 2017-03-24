Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Мэри Поппинс, до свидания» Лембит Ульфсак
СМИ: на Украине обнаружен "двойник" убийцы Вороненкова
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Поклонники обсуждают необычную внешность сына Стаса Пьехи
Джоли и Питт возобновили общение
Как стать космонавтом Роскосмос объявил открытый набор в космонавты для первых полетов к Луне
Выходные с детьми: три удивительных весенних опыта
5 ошибок закаливания, которые делают все родители
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Новый список сносимых пятиэтажек обнародуют осенью
"Других детей она бросает": друг семьи о Марии Максаковой
«Дома лежат, вокзал уничтожен»: взорвана база ВСУ
Люди в черном: выход в свет Бондарчука и Андреевой (фото)
В моду вошли широкие брюки (фото)
"Для Максаковой мышеловка захлопнулась": мнение эксперта
«Упала в обморок»: Максакова увидела убитого мужа
Очень смешная пожарная машина: фото из Китая
Внедорожники УАЗ начали красить новым способом
Фоторепортажи
1185-летие Наины Ельциной
8Тайский День слона
1195-летие Ирины Антоновой
12Ливни затопили Перу
17:14 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Беларуси задержали несколько десятков боевиков

Представители так называемой пятой колонны предпринимают попытки дестабилизировать ситуацию в Беларуси.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Об этом заявил во вторник Александр Лукашенко во время встречи с представителями трудовых коллективов в Могилеве:

Президент Беларуси на встрече с работниками могилевского предприятия Кроноспан ОСБ рассказал о задержании опасной группировки.

БЕЛТА.

— Мы буквально в эти часы задержали пару десятков боевиков, которые готовили провокацию с оружием. Как показала действительность, они не спали, они потихоньку готовились, выбирали момент.

По его словам, боевики до того тренировались в лагерях с оружием, причем эти лагеря находились на территории республики в районе Бобруйска и Осиповичей. Но не только там.

— Остальные лагеря — в Украине. По-моему, в Литве или в Польше. Не буду утверждать, но где-то там, — заявил Президент Беларуси. — Деньги шли через Польшу и Литву к нам.

Глава государства подчеркнул, что тема безопасности и обороны находится исключительно в рамках президентских полномочий:

— Я уделяю этому очень серьезное внимание.

Читайте также
Лукашенко: украинского варианта в Беларуси не допустят

Президент отметил, что скоро будет представлена более широкая информация о данном факте:

— Спасибо, что есть белорусы и белоруски, которые, будучи за границей — в Евросоюзе, — предупредили нас. Женщина пришла в посольство и написала письмо: готовится провокация. Мы начали разбираться. И действительно вышли на очень интересные вещи.

Теперь следователям предстоит выяснить, откуда поступали деньги, кто занимался подготовкой, из каких стран приехали эти люди. Президент подчеркнул, что в Беларуси всегда готовы пресекать любую противоправную деятельность и бандитизм.

ЕСТЬ МНЕНИЕ.

Сергей СЕМИН, политолог:

— Если мы вспомним, как три года назад на Майдане в Киеве откуда ни возьмись материализовались банды вооруженных боевиков-националистов, судя по раскрытому в Беларуси вооруженному заговору, тактика подготовки провокаций ничуть не изменилась. Обучение в загородных лагерях, натаскивание для рукопашных атак, штурма государственных учреждений, нападений на милицию — все совпадает до мелочей. И там, и тут не последнее место занимает конспирация, а в случае выхода информации наружу — моментальная реакция в виде обвинений в адрес самой власти. И даже государства, где готовились украинские и белорусские боевики, все те же: страны Балтии, Польша, а на самой Украине — укромные леса на западе страны.

Градус во всю эту ситуацию добавляет то, что в ближайшие выходные в Беларуси планируется акция против так называемого налога на тунеядцев. Но оппозиция не скрывает, что собирается превратить ее в политический протест. То есть — в тот же самый Майдан.

Спецслужбы Беларуси предупреждены. А значит, вспомнив древнюю мудрость, — вооружены. Выступление Александра Лукашенко в Могилеве, скорее всего, стоит расценивать как предупреждение тем представителям республиканской оппозиции, которым не помешало бы охладить свои головы.

Дмитрий НЕРАТОВ.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сына Андрея Разина могли убить витамины и недосып
ИГ взяло ответственность за нападение на базу Росгвардии в Чечне
Опубликовано видео убийства Вороненкова
Банк России понизил ключевую ставку
Владимир Путин встретился с Марин Ле Пен в Кремле
Южная Осетия планирует провести референдум о присоединении к РФ
События недели в фотографиях
Названы самые пьющие регионы России
Спорт
Сборная России сыграет в товарищеском матче против Кот-д’Ивуара Матчем против сборной Кот-д’Ивуара национальная команда России выходит на финишную прямую своей подготовки к главным матчам года в рамках Кубка конфедераций
Авто
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 секунды Российская компания DK Racing начала прием заказов на гоночный автомобиль Shortcut, созданный по мотивам Lotus 7
Hi-Tech
В России создается супербатарейка для гаджетов На нее получен грант в 500 000 рублей
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки одного образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Российские «короли недвижимости» вошли в список мировых богачей
Землю под госнужды в Крыму будут изымать быстрее
Московские власти продадут с молотка 12 квартир в ЦАО
Минстрой предложил запретить продажу жилья без отделки
Леди
В моду вошли широкие брюки: как их носить (фото) Классику, конечно, никто не отменял, но если хотите выглядеть интересно, вам непременно стоит примерить широкие брюки.
Дети
Поклонники обсуждают необычную внешность сына Стаса Пьехи Звездные родители маленького Пети поздравили его с трехлетием на своих страницах в Instagram.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь