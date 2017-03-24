В Беларуси задержали несколько десятков боевиков
Представители так называемой пятой колонны предпринимают попытки дестабилизировать ситуацию в Беларуси.
Представители так называемой пятой колонны предпринимают попытки дестабилизировать ситуацию в Беларуси.
Об этом заявил во вторник Александр Лукашенко во время встречи с представителями трудовых коллективов в Могилеве:
Президент Беларуси на встрече с работниками могилевского предприятия Кроноспан ОСБ рассказал о задержании опасной группировки.
БЕЛТА.
— Мы буквально в эти часы задержали пару десятков боевиков, которые готовили провокацию с оружием. Как показала действительность, они не спали, они потихоньку готовились, выбирали момент.
По его словам, боевики до того тренировались в лагерях с оружием, причем эти лагеря находились на территории республики в районе Бобруйска и Осиповичей. Но не только там.
— Остальные лагеря — в Украине.
Глава государства подчеркнул, что тема безопасности и обороны находится исключительно в рамках президентских полномочий:
— Я уделяю этому очень серьезное внимание.
Президент отметил, что скоро будет представлена более широкая информация о данном факте:
— Спасибо, что есть белорусы и белоруски, которые, будучи за границей — в Евросоюзе, — предупредили нас. Женщина пришла в посольство и написала письмо: готовится провокация. Мы начали разбираться. И действительно вышли на очень интересные вещи.
Теперь следователям предстоит выяснить, откуда поступали деньги, кто занимался подготовкой, из каких стран приехали эти люди. Президент подчеркнул, что в Беларуси всегда готовы пресекать любую противоправную деятельность и бандитизм.
ЕСТЬ МНЕНИЕ.
Сергей СЕМИН, политолог:
— Если мы вспомним, как три года назад на Майдане в Киеве откуда ни возьмись материализовались банды вооруженных
Градус во всю эту ситуацию добавляет то, что в ближайшие выходные в Беларуси планируется акция против так называемого налога на тунеядцев. Но оппозиция не скрывает, что собирается превратить ее в политический протест. То есть — в тот же самый Майдан.
Спецслужбы Беларуси предупреждены. А значит, вспомнив древнюю мудрость, — вооружены. Выступление Александра Лукашенко в Могилеве, скорее всего, стоит расценивать как предупреждение тем представителям республиканской оппозиции, которым не помешало бы охладить свои головы.
Дмитрий НЕРАТОВ.