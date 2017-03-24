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17:26 (мск), источник: Prokazan.ru

В Москве осудили шесть жителей Татарстана за убийство и покушение на убийство по найму

Московский городской суд вынес приговор шести жителям Татарстана, которые обвинялись в убийстве и покушении на убийство по найму. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ.

Источник: Prokazan.ru

Так, Игорь Красильников, Марат Хамидуллин, Роберт Зиатдинов, Вадим Волков, Ильнар Исмагилов и его брат Ленар Исмагилов признаны виновными по ст. 105 УК РФ «Убийство, совершенное организованной группой, по найму».

Установлено, что в мае 2013 года Красильников согласился на предложение своего знакомого убить 36-летнего жителя Москвы за денежное вознаграждение в 1 млн рублей. К этом делу он привлек земляков.

 — Все они приехали в столицу 28 декабря 2013 года. Под видом соседей они позвонили в квартиру жертвы. Когда им открыл молодой мужчина, они нанесли ему множественные колото-резаные ранения, от которых он скончался на месте, — сказали в Генпрокуратуре.

Однако убитый оказался родственником предполагаемой жертвы и «заказ» не был выполнен.

Неудавшаяся попытка не остановила Красильникова и он договорился еще с одним знакомым, ранее судимым Волковым, чтобы тот помог довести начатое дело до конца.

 — 25 апреля 2014 года Красильников, Волков и Ильнар Исмагилов выследили мужчину, напали на него во дворе дома и нанесли ему множественные удары битой и ножевые ранения. При этом, несмотря на полученные травмы жизненно важных органов, потерпевший остался жив, — добавили в ведомстве.

Таким образом, с учетом позиции гособвинителя суд приговорил Ильнара Исмагилова к 18 годам лишения свободы. Ленар Исмагилов и Игорь Красильников получили 16 лет, Марат Хамидуллин — 17, Вадим Волков — 12 лет, Роберт Зиатдинов — 11 лет. Все будут отбывать наказания в исправительных колониях строгого режима.

Кроме того, судом удовлетворены гражданские иски потерпевших о взыскании морального вреда на общую сумму свыше 10 млн. рублей.

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