В Нижнем Новгороде арестованы обвиняемые в мошенничестве адвокаты

Суд Московского района Нижнего Новгорода арестовал двух адвокатов, обвиняемых в мошенничестве, сообщили в Следственном управлении СК России по Нижегородской области.

По версии следствия, адвокаты узнали, что один из осужденных подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Злоумышленники сообщили ему, что ходатайство якобы будет удовлетворено, если они передадут судье взятку в размере 350 тысяч рублей.

По данным СК, 1 марта в помещении адвокатской конторы Канавинского района знакомая осужденного передала 40-летнему адвокату указанную сумму. После этого обвиняемые распорядились деньгами по своему усмотрению. Расследование преступления проводили оперативные сотрудники УФСБ по Нижегородской области.

22 марта адвокатов задержали, им предъявлено обвинение в мошенничестве. Один из них вину признал, второй утверждает, что к преступлению не причастен.