В Нижнем Новгороде арестованы обвиняемые в мошенничестве адвокаты
По версии следствия, адвокаты обманули осужденного, который подал ходатайство об
По версии следствия, адвокаты обманули осужденного, который подал ходатайство об
Суд Московского района Нижнего Новгорода арестовал двух адвокатов, обвиняемых в мошенничестве, сообщили в Следственном управлении СК России по Нижегородской области.
По версии следствия, адвокаты узнали, что один из осужденных подал ходатайство об
По данным СК, 1 марта в помещении адвокатской конторы Канавинского района знакомая осужденного передала 40-летнему адвокату указанную сумму. После этого обвиняемые распорядились деньгами по своему усмотрению. Расследование преступления проводили оперативные сотрудники УФСБ по Нижегородской области.
22 марта адвокатов задержали, им предъявлено обвинение в мошенничестве. Один из них вину признал, второй утверждает, что к преступлению не причастен.