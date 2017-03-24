Пенсионер провел на озере в лодке в Петриковском районе около суток

МИНСК, 24 мар — Sputnik. Сотрудники Петриковского районного подразделения МЧС спасли мужчину, лодка которого застряла на озере вблизи деревни Белин, сообщили в Гомельском областном управлении МЧС.

Накануне днем пенсионер выехал на лодке на рыбалку, однако вернуться не смог, так как его лодка запуталась в непроходимом кустарнике. Местность вокруг озера в настоящее время затоплена паводковыми водами Припяти, в воде оказались прибрежные кустарники.

Спасатели нашли мужчину лишь на следующее утро. Они обнаружили его в лодке в 100 метрах от берега в густой заросли камыша, пенсионер был в сознании.

Мужчину передали работникам скорой медицинской помощи. После осмотра он с предварительным диагнозом «общее переохлаждение» был госпитализирован.