Появилось видео убийства Вороненкова

23 марта в украинском МВД заявили, что преступление было зафиксировано на камеры видеонаблюдения. «Это очень оживленное место в центре нашей столицы. Перекресток оборудован несколькими видеокамерами. Эти записи уже изъяты», — отметил пресс-секретарь МВД Артем Шевченко в эфире канала «Еспресо.TV».

Бывшего законодателя застрелили возле отеля «Премьер-палас», из которого он выходил вместе со своим охранником. Его телохранитель открыл огонь по нападавшему. Вороненков получил пулю в шею, две в область лица, еще одну в живот. Киллер был ранен в грудь и голову, он скончался в больнице. Охранник также пострадал, но выжил.