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10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
17:05 (мск), источник: Lenta.Ru

Появилось видео убийства Вороненкова

Момент убийства в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова попал на видео. Запись предоставили «РБК-Украина» источники в следственных органах.


Убиство Вороненкова сняла камера наблюдения: видео

23 марта в украинском МВД заявили, что преступление было зафиксировано на камеры видеонаблюдения. «Это очень оживленное место в центре нашей столицы. Перекресток оборудован несколькими видеокамерами. Эти записи уже изъяты», — отметил пресс-секретарь МВД Артем Шевченко в эфире канала «Еспресо.TV».

Бывшего законодателя застрелили возле отеля «Премьер-палас», из которого он выходил вместе со своим охранником. Его телохранитель открыл огонь по нападавшему. Вороненков получил пулю в шею, две в область лица, еще одну в живот. Киллер был ранен в грудь и голову, он скончался в больнице. Охранник также пострадал, но выжил.

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