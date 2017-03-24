Как мастер спорта по пауэрлифтингу Оксана Кошелева победила в Иркутске автохама

Не на ту напали. В Иркутске произошёл конфликт между известной спортсменкой Оксаной Кошелевой и водителем-экстремалом. Чем закончились авторазборки с силачкой?

Любитель «дать угла» демонстрирует полицейский разворот. Время 2 часа дня, на парковке у «Комсомола» — автомобильный аншлаг. То ли случайно, то ли специально дрифтер нагло подрезает «Ниссан». Если бы парень знал в тот момент, кто за рулём «Ноута»! А ехала на нём знаменитая иркутская силачка Оксана Кошелева. Выходку городского гонщика она стерпеть не смогла. Реакция девушки, не так давно двигавшей на своих плечах два трамвая, не заставила себя ждать:

— Что случилось?

— Парковаться надо научиться!

— И что?

— Видите — парковка, тут дети!

— Всегда собираюсь избегать разговоров и драк. Я его решила просто проучить. Бить его не собиралась, конечно. Я всё равно женщина и драться — не для меня. Ну и подняла его. Хотите покажу, как подняла?

— Да. Покажите. Точно, после этого пропадает желание вам грубить. Что дальше?

— Дальше мы остановились метров через 100, и, оказывается, мы знакомы, занимались в одном зале, — говорит мастер спорта по пауэрлифтингу Оксана Кошелева.

Пассажир в багажнике узнал Оксану, которая за свою спортивную карьеру сдвинула с места 11 единиц тяжёлой техники — от большегрузов до вертолёта. Мы хотели встретиться и с горе-дрифтером, но он согласился только на телефонный разговор. И сразу пояснил — конфликт с Кошелевой был исчерпан на месте.

— Да ничего не произошло. Я узнал этого человека. Мы вместе с ней тренировались в одном зале, — говорит водитель Артём.

Друзья экстремала, увидев, что товарища увозят в неизвестном направлении, позвонили в полицию. В отделе, куда вызвали и Оксану, и Артёма, заявление никто писать не стал. В руководстве торгового центра, на чьей парковке ежедневно устраивают покатушки, реакцию спортсменки понимают. Говорят — сами бы иногда не прочь вразумить гонщиков.