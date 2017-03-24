В Кстовском районе сторож предприятия пострадала от нападения быка

60-летняя женщина, которая работает сторожем на сельхозпредприятии в Кстовском районе, пострадала от нападения быка, сообщили в Государственной инспекции труда Нижегородской области.

В помещении для содержания быков женщина близко подошла к животным. В результате бык подцепил ее головой и отбросил в производственный проход. Работница предприятия получила тяжелую черепно-мозговую травму.

Этот инцидент произошел в ноябре 2016 года, но работодатель уведомил о нем инспекцию труда только 24 марта 2017 года, нарушив срок представления информации. Сейчас обстоятельства происшествия устанавливают специалисты.