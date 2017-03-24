В Калининградской области введен режим пожароопасного сезона

В связи с тем, что в регионе установилась устойчивая сухая погода, возросла пожарная опасность на землях лесного фонда и прилегающих территориях. С 1 по 24 марта средства специализированных пожарных частей регионального управления МЧС и пожарно-химических станций Центра тушения лесных пожаров 124 раза выезжали на тушение сельхозпалов травы. Площадь палов составила 149 гектаров.

Больше всего возгораниям подвержены необрабатываемые земли. В результате палов сухой травы огонь может перейти на лес, а также нанести ущерб дачным поселкам и населенным пунктам. В этот период гибнут животные, полезная микрофлора почвы, в том числе та, которая помогает противостоять болезням растений, прокомментировали информационному агентству Rainbow в агентстве по международным и межрегиональным связям Калининградской области.

«Минприроды совместно с МЧС намерено предпринимать жесткие административные меры к собственникам земельных участков и другим лицам, допустившим своими действиями возгорания сухой травы», — заявил Юрий Шитиков.

При обнаружении пожара на землях лесного фонда необходимо звонить по телефонам: 8−800−100−94−00, 52−91−11 или 112.

Министерство природных ресурсов и экологии сообщило, что нарушение требований пожарной безопасности влечет административное наказание. Предусмотрено наложение штрафа на граждан в размере до 1,5 тысяч рублей, на должностных лиц — до 15 тысяч рублей, на юридических лиц — до 200 тысяч рублей. Те же действия, повлекшие возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества, влекут наложение штрафа на граждан в размере до 5 тысяч рублей, на должностных лиц — до 50 тысяч рублей, на юридических лиц — до 400 тысяч рублей.