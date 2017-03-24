Скотленд-Ярд распространил фотографию исполнителя лондонского теракта

52-летний мужчина с темным цветом кожи, идентифицированный ранее как Халед Масуд, изображен без волос на голове и с темной бородой.

Тем временем появляются все новые детали о террористе, действия которого в центре Лондона привели к смерти четырех человек до того, как он был застрелен полицией. Масуд, получивший при рождении в Великобритании имя Эдриан Рассел, провел ночь перед атакой в отеле Брайтона. Один из постояльцев описал его как «вежливого и улыбчивого мужчину».

Полиция также установила, что за минуту перед тем, как направить свой автомобиль на огромной скорости на людей на Вестминстерском мосту в центре Лондона, он пользовался мессенджером WhatsApp. По информации Sky News, следователи выясняют, входил ли он с кем-нибудь в контакт через приложение на своем мобильном.

Параллельно полиция пытается установить, имеются ли у террориста сообщники. По данным Sky News, ведутся обыски по двум адресам — в Бирмингеме и на востоке Лондона.

В Бирмингеме полиция, помимо арестов, изъяла для изучения два автомобиля и микроавтобус.