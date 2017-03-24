Скотленд-Ярд распространил фотографию исполнителя лондонского теракта
ЛОНДОН, 24 марта. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/.
ЛОНДОН, 24 марта. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/.
52-летний мужчина с темным цветом кожи, идентифицированный ранее как Халед Масуд, изображен без волос на голове и с темной бородой.
Тем временем появляются все новые детали о террористе, действия которого в центре Лондона привели к смерти четырех человек до того, как он был застрелен полицией. Масуд, получивший при рождении в Великобритании имя Эдриан Рассел, провел ночь перед атакой в отеле Брайтона. Один из постояльцев описал его как «вежливого и улыбчивого мужчину».
Полиция также установила, что за минуту перед тем, как направить свой автомобиль на огромной скорости на людей на Вестминстерском мосту в центре Лондона, он пользовался мессенджером WhatsApp. По информации Sky News, следователи выясняют, входил ли он с
Параллельно полиция пытается установить, имеются ли у террориста сообщники. По данным Sky News, ведутся обыски по двум адресам — в Бирмингеме и на востоке Лондона.
В Бирмингеме полиция, помимо арестов, изъяла для изучения два автомобиля и микроавтобус.
22 марта автомобиль, за рулем которого находился террорист, сбил прохожих и троих полицейских на Вестминстерском мосту в Лондоне. Водитель бросил машину у здания британского парламента, а затем с ножом в руках набросился на полицейского в штатском и попытался проникнуть в Палату общин. Стражи порядка застрелили нападавшего. От рук террориста погибли четыре человека и около 50 пострадали.