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18:47 (мск), источник: ТАСС

Скотленд-Ярд распространил фотографию исполнителя лондонского теракта

ЛОНДОН, 24 марта. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Скотленд-Ярд распространил фотографию исполнителя теракта в британской столице.

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фотографий
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фотографий

52-летний мужчина с темным цветом кожи, идентифицированный ранее как Халед Масуд, изображен без волос на голове и с темной бородой.

Тем временем появляются все новые детали о террористе, действия которого в центре Лондона привели к смерти четырех человек до того, как он был застрелен полицией. Масуд, получивший при рождении в Великобритании имя Эдриан Рассел, провел ночь перед атакой в отеле Брайтона. Один из постояльцев описал его как «вежливого и улыбчивого мужчину».

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Полиция также установила, что за минуту перед тем, как направить свой автомобиль на огромной скорости на людей на Вестминстерском мосту в центре Лондона, он пользовался мессенджером WhatsApp. По информации Sky News, следователи выясняют, входил ли он с кем-нибудь в контакт через приложение на своем мобильном.

Параллельно полиция пытается установить, имеются ли у террориста сообщники. По данным Sky News, ведутся обыски по двум адресам — в Бирмингеме и на востоке Лондона.

В Бирмингеме полиция, помимо арестов, изъяла для изучения два автомобиля и микроавтобус.

В общей сложности, по последней информации, в связи с этим преступлением были арестованы 11 человек, одна женщина была выпущена под залог.

22 марта автомобиль, за рулем которого находился террорист, сбил прохожих и троих полицейских на Вестминстерском мосту в Лондоне. Водитель бросил машину у здания британского парламента, а затем с ножом в руках набросился на полицейского в штатском и попытался проникнуть в Палату общин. Стражи порядка застрелили нападавшего. От рук террориста погибли четыре человека и около 50 пострадали. Скотленд-Ярд квалифицировал инцидент как теракт.

Комментарии
3
Борис
Жаль, что нет закона по которому уже за одну такую морду было бы дозволено задерживать для предварительного дознания.
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Михаил
Сама милота бородатая. Нежность.
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woodyM®SailorАВ
не верю.Доброе интеллектуальное лицо
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