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20:01 (мск), источник: Интерфакс

В Нью-Йорке два поезда сошли с рельсов

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU — Два состава сошли с рельсов на Пенсильванском вокзале в Нью-Йорке, сообщает NBC.

Информация о пострадавших в результате инцидента пока не приводится.

По данным изданий, один из поездов следовал по направлению к Вашингтону, в то время как второй состав — через нью-йоркский район Манхэттэн. В настоящее время железнодорожное сообщение временно прекращено.

Ситуация на Пенсильванском вокзале после происшествия

«Работа Пенсильванского вокзала временно приостановлена, мы расследуем обстоятельства этого инцидента», — говорится в заявлении администрации вокзала.

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