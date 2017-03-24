В Нью-Йорке два поезда сошли с рельсов
Москва. 24 марта. INTERFAX.RU — Два состава сошли с рельсов на Пенсильванском вокзале в
Москва. 24 марта. INTERFAX.RU — Два состава сошли с рельсов на Пенсильванском вокзале в
Информация о пострадавших в результате инцидента пока не приводится.
По данным изданий, один из поездов следовал по направлению к Вашингтону, в то время как второй состав — через
«Работа Пенсильванского вокзала временно приостановлена, мы расследуем обстоятельства этого инцидента», — говорится в заявлении администрации вокзала.