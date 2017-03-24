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19:51 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Число пострадавших из-за взрывов в Балаклее возросло до пяти

По информации Харьковской облгосадминистрации, по состоянию на 16.00 в результате пожара на военных складах и детонации боеприпасов в Харьковской области пострадали пять человек, из них трое находятся в стационаре.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Число пострадавших в результате пожара на военных складах и детонации боеприпасов в Харьковской области Украины увеличилось до пяти, заявила в пятницу заместитель начальника управления здравоохранения областной администрации Галина Сироштан.

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Ранее Сироштан сообщала, что из-за взрыва боеприпасов в Харьковской области пострадали два человека.

«По состоянию на 16.00 пострадали пять человек, из них трое находятся в стационаре», — сказала Сироштан, в эфире телеканала «112 Украина».

В ночь на четверг начался пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области. В связи с детонацией боеприпасов власти решили эвакуировать жителей из 10-километровой зоны от склада. Возбуждены два уголовных дела по статьям «диверсия» и «халатность». В результате ЧП погибла женщина. В пятницу военным удалось начать тушение пожара.

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