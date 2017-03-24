Убийца Вороненкова служил в батальоне «Донбасс» с 2015 года

По его словам, Паршов был зачислен в батальон в то время, когда им руководил Семен Семенченко и Анатолий Виногродский.
«Киллера Пашу Паршова призвали в батальон “Донбасс” НГУ в/ч 3057 летом 2015-го. “Настоящих патриотов” подбирали и готовили “легендарные” комбаты Семенченко (Семен) и Виногродский (Гал.) Я в шоке!», — написал Власенко написал на своей странице в Facebook.
В пресс-службе Нацгвардии сообщили, что начали служебную проверку по факту принятия на службу Паршова, информируют «Украинские новости».
«В ряды Нацгвардии Паршов был призван 25 августа 2015 года. На тот момент командиром батальона “Донбасс” был подполковник Виногродский Анатолий Анатольевич. По информации о пребывании его (Паршова, ред.) в розыске проводится служебная проверка», — говорится в сообщении.
Как сообщалось, у Паршова было удостоверение участника боевых действий, выданное в 2016 году НГУ. При этом отмечается, что он был уволен из рядов Нацгвардии в 2016 году за невыполнение условий контракта.
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