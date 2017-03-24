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19:49 (мск), источник: Ipress.ua

Убийца Вороненкова служил в батальоне «Донбасс» с 2015 года

Командир батальона «Донбасс» Национальной гвардии Вячеслав Власенко (позывной «Филин») сообщил, что убийца бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова Павел Паршов служил в подразделении с 2015 года.

Источник: Ipress.ua

По его словам, Паршов был зачислен в батальон в то время, когда им руководил Семен Семенченко и Анатолий Виногродский.

«Киллера Пашу Паршова призвали в батальон “Донбасс” НГУ в/ч 3057 летом 2015-го. “Настоящих патриотов” подбирали и готовили “легендарные” комбаты Семенченко (Семен) и Виногродский (Гал.) Я в шоке!», — написал Власенко написал на своей странице в Facebook.

В пресс-службе Нацгвардии сообщили, что начали служебную проверку по факту принятия на службу Паршова, информируют «Украинские новости».

«В ряды Нацгвардии Паршов был призван 25 августа 2015 года. На тот момент командиром батальона “Донбасс” был подполковник Виногродский Анатолий Анатольевич. По информации о пребывании его (Паршова, ред.) в розыске проводится служебная проверка», — говорится в сообщении.

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Как сообщалось, у Паршова было удостоверение участника боевых действий, выданное в 2016 году НГУ. При этом отмечается, что он был уволен из рядов Нацгвардии в 2016 году за невыполнение условий контракта.

Напомним, что советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что убийца экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова действительно служил в Нацгвардии Украины 13 месяцев.

Как сообщал iPress.ua, 23 марта, в центре Киева на улице Пушкинской произошла стрельба, в результате которой был убит бывший депутат Госдумы России Денис Вороненков.

Отметим, Служба безопасности Украины не обеспечивала охрану бывшего депутата Государственной думы Российской Федерации Дениса Вороненкова, убитого в четверг в центре Киева.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обвинил Россию в убийстве бывшего депутата Госдумы, гражданина Украины Дениса Вороненкова.

Президент Украины Петр Порошенко провел совещание с силовиками по убийству Дениса Вороненкова. Где отметил, что убийство Вороненкова — теракт со стороны России.

Ранее, Вороненков дал показания Генпрокуратуре Украины по делу о государственной измене Виктора Януковича.

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