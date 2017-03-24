Убийца Вороненкова служил в батальоне «Донбасс» с 2015 года

«Киллера Пашу Паршова призвали в батальон “Донбасс” НГУ в/ч 3057 летом 2015-го. “Настоящих патриотов” подбирали и готовили “легендарные” комбаты Семенченко (Семен) и Виногродский (Гал.) Я в шоке!», — написал Власенко написал на своей странице в Facebook.

По его словам, Паршов был зачислен в батальон в то время, когда им руководил Семен Семенченко и Анатолий Виногродский.

«В ряды Нацгвардии Паршов был призван 25 августа 2015 года. На тот момент командиром батальона “Донбасс” был подполковник Виногродский Анатолий Анатольевич. По информации о пребывании его (Паршова, ред.) в розыске проводится служебная проверка», — говорится в сообщении.

В пресс-службе Нацгвардии сообщили, что начали служебную проверку по факту принятия на службу Паршова, информируют «Украинские новости».

Как сообщалось, у Паршова было удостоверение участника боевых действий, выданное в 2016 году НГУ. При этом отмечается, что он был уволен из рядов Нацгвардии в 2016 году за невыполнение условий контракта.

Напомним, что советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что убийца экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова действительно служил в Нацгвардии Украины 13 месяцев.

Как сообщал iPress.ua, 23 марта, в центре Киева на улице Пушкинской произошла стрельба, в результате которой был убит бывший депутат Госдумы России Денис Вороненков.

Отметим, Служба безопасности Украины не обеспечивала охрану бывшего депутата Государственной думы Российской Федерации Дениса Вороненкова, убитого в четверг в центре Киева.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обвинил Россию в убийстве бывшего депутата Госдумы, гражданина Украины Дениса Вороненкова.

Президент Украины Петр Порошенко провел совещание с силовиками по убийству Дениса Вороненкова. Где отметил, что убийство Вороненкова — теракт со стороны России.

Ранее, Вороненков дал показания Генпрокуратуре Украины по делу о государственной измене Виктора Януковича.