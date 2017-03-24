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19:45 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

МВД: похитителя кофе ловили по всей Москве не из-за одной банки

В МВД объяснили, что план «Перехват» по задержанию похитителя кофе в Москве в четверг вечером был объявлен не из-за одной банки кофе, как сообщали ранее СМИ.

Источник: РИА "Новости"

Злоумышленников было четверо, столько же банок кофе они похитили, а также избили продавца, уточнил представитель полиции в беседе с Русской службой Би-би-си.

В четверг вечером телеканал «360» сообщил, что в результате плана «Перехват» в Москве задержали человека, укравшего банку кофе из магазина.

Как выяснилось, индицент произошел около 18:30, когда четверо мужчин зашли в магазин на Каргопольской улице.

Данные граждане открыто похитили четыре банки кофе. Сотрудник магазина заметил хищение, попытался предотвратить вынос продукции, но один из злоумышленников нанес ему побои, после чего они скрылись с места происшествия.
Оперативный дежурный ГУ МВД по Москве

Сотрудники дорожной полиции остановили машину предполагаемых похитителей на перекрестке возле станции метро «Бабушкинская».

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В полиции предполагают, что четверо задержанных могут быть причастны к другим преступлениям.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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