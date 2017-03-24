МВД: похитителя кофе ловили по всей Москве не из-за одной банки
В МВД объяснили, что план «Перехват» по задержанию похитителя кофе в Москве в четверг вечером был объявлен не
В МВД объяснили, что план «Перехват» по задержанию похитителя кофе в Москве в четверг вечером был объявлен не
Злоумышленников было четверо, столько же банок кофе они похитили, а также избили продавца, уточнил представитель полиции в беседе с Русской службой
В четверг вечером телеканал «360» сообщил, что в результате плана «Перехват» в Москве задержали человека, укравшего банку кофе из магазина.
Как выяснилось, индицент произошел около 18:30, когда четверо мужчин зашли в магазин на Каргопольской улице.
Данные граждане открыто похитили четыре банки кофе. Сотрудник магазина заметил хищение, попытался предотвратить вынос продукции, но один из злоумышленников нанес ему побои, после чего они скрылись с места происшествия.
Сотрудники дорожной полиции остановили машину предполагаемых похитителей на перекрестке возле станции метро «Бабушкинская».
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В полиции предполагают, что четверо задержанных могут быть причастны к другим преступлениям.