МВД: похитителя кофе ловили по всей Москве не из-за одной банки

Злоумышленников было четверо, столько же банок кофе они похитили, а также избили продавца, уточнил представитель полиции в беседе с Русской службой Би-би-си.

В четверг вечером телеканал «360» сообщил, что в результате плана «Перехват» в Москве задержали человека, укравшего банку кофе из магазина.

Как выяснилось, индицент произошел около 18:30, когда четверо мужчин зашли в магазин на Каргопольской улице.