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20:03 (мск), источник: Известия.Ру

МАК назвал предварительную версию крушения Boeing под Бишкеком

Самолет разбился из-за запоздалого ухода на второй круг, считают специалисты.

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фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал предварительный отчет по крушению разбившегося вблизи бишкекского аэропорта Манас грузового Boeing 747.

Как сообщается в документе, причиной авиакатастрофы стал запоздалый уход на второй круг.

Включение режима ухода на второй круг привело к увеличению режима работы двигателей, созданию вертикальной перегрузки около 1,4G и прекращению снижения самолета. Через 3,5 секунды после нажатия кнопки ухода на второй круг произошло столкновение с незначительно повышающимся рельефом местности и препятствиями
Отчет МАК

Подводя итоги, специалисты советуют обратить внимание экипажей на то, что уход на второй круг при отсутствии видимости наземных ориентиров должен осуществляться не ниже высоты, указанной в нормативах.

Крушение самолета произошло 16 января 2017 года в районе киргизского аэропорта Манас. В результате падения турецкого грузового самолета авиакомпании ACT Airlines погибли 4 члена экипажа и 35 жителей дачного поселка. Ранения различной степени тяжести получили еще 37 местных жителей.

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