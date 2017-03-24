МАК назвал предварительную версию крушения Boeing под Бишкеком

Как сообщается в документе, причиной авиакатастрофы стал запоздалый уход на второй круг.

Включение режима ухода на второй круг привело к увеличению режима работы двигателей, созданию вертикальной перегрузки около 1,4G и прекращению снижения самолета. Через 3,5 секунды после нажатия кнопки ухода на второй круг произошло столкновение с незначительно повышающимся рельефом местности и препятствиями

Подводя итоги, специалисты советуют обратить внимание экипажей на то, что уход на второй круг при отсутствии видимости наземных ориентиров должен осуществляться не ниже высоты, указанной в нормативах.

Крушение самолета произошло 16 января 2017 года в районе киргизского аэропорта Манас. В результате падения турецкого грузового самолета авиакомпании ACT Airlines погибли 4 члена экипажа и 35 жителей дачного поселка. Ранения различной степени тяжести получили еще 37 местных жителей.