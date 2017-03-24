МАК назвал предварительную версию крушения Boeing под Бишкеком
Самолет разбился
Самолет разбился
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал предварительный отчет по крушению разбившегося вблизи бишкекского аэропорта Манас грузового Boeing 747.
Как сообщается в документе, причиной авиакатастрофы стал запоздалый уход на второй круг.
Включение режима ухода на второй круг привело к увеличению режима работы двигателей, созданию вертикальной перегрузки около 1,4G и прекращению снижения самолета. Через 3,5 секунды после нажатия кнопки ухода на второй круг произошло столкновение с незначительно повышающимся рельефом местности и препятствиями
Подводя итоги, специалисты советуют обратить внимание экипажей на то, что уход на второй круг при отсутствии видимости наземных ориентиров должен осуществляться не ниже высоты, указанной в нормативах.
Крушение самолета произошло 16 января 2017 года в районе киргизского аэропорта Манас. В результате падения турецкого грузового самолета авиакомпании ACT Airlines погибли 4 члена экипажа и 35 жителей дачного поселка. Ранения различной степени тяжести получили еще 37 местных жителей.