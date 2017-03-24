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20:06 (мск), источник: Ipress.ua

На складе боеприпасов в Балаклее полностью потушили пожар

На складе ракетно-артиллерийского вооружения в Балаклее Харьковской области полностью потушили пожар.

Источник: Ipress.ua

Соответствующее заявление сделал заместитель министра обороны Игорь Павловский.

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«Пожар на арсенале прекращен полностью. Сейчас идет ликвидация последствий пожара», — сказал Павловский, передает «LB.ua».

По словам Павловского, тушение пожара было завершено утром в пятницу, в ближайшее время начнется процесс инвентаризации боеприпасов на арсенале для оценки нанесенного ущерба.

В то же время заместитель председателя Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Олег Мельчуцкий сообщил, что на данный момент разминированы три села и три из девяти секторов города Балаклея. Над разминированием работает девять пиротехнических групп.

Напомним, что ночью 23 марта 2017 года в городе Балаклея Харьковской области на территории крупнейшего в Украине военного склада Министерства обороны возник пожар с последующей детонацией танковых и артиллерийских снарядов 125 и 152 мм.

По данным военной прокуратуры, причиной пожара стала диверсия.

Из Балаклеи и соседних сел эвакуировали 20 тысяч человек. Данных о жертвах нет.

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