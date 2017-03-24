Погибших в Чечне бойцов Росгвардии наградят посмертно

«Сотрудники, погибшие сегодня во время отражения вооруженного нападения на объект воинской части Росгвардии в Чечне, будут посмертно представлены к госнаградам за мужество и героизм», — цитирует Хинштейна ТАСС.

Как отметил советник, глава Росгвардии Виктор Золотов уже дал указания оказать семьям погибших необходимую помощь в соответствии с законом.

Вооруженное нападение на воинскую часть в станице Наурской произошло в ночь на 24 марта.