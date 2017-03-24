Погибших в Чечне бойцов Росгвардии наградят посмертно
Бойцов Росгвардии, погибших при нападении боевиков в Чечне, посмертно представят к наградам. Об этом заявил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.
Бойцов Росгвардии, погибших при нападении боевиков в Чечне, посмертно представят к наградам. Об этом заявил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.
«Сотрудники, погибшие сегодня во время отражения вооруженного нападения на объект воинской части Росгвардии в Чечне, будут посмертно представлены к госнаградам за мужество и героизм», — цитирует Хинштейна ТАСС.
Как отметил советник, глава Росгвардии Виктор Золотов уже дал указания оказать семьям погибших необходимую помощь в соответствии с законом.
Вооруженное нападение на воинскую часть в станице Наурской произошло в ночь на 24 марта.
В спецслужбе заявили, что у боевиков при себе были муляжи поясов смертников. Нападавшие были убиты.
Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования семьям погибших гвардейцев и пообещал, что фонд имени
Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство». По данным SITE Intellegence Group, на воинскую часть напали боевики так называемого «Вилаята Кавказ», присягнувшими на верность ИГ на территории Кавказа.