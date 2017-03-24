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21:11 (мск), источник: РБК

Погибших в Чечне бойцов Росгвардии наградят посмертно

Бойцов Росгвардии, погибших при нападении боевиков в Чечне, посмертно представят к наградам. Об этом заявил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.

Источник: Агентство «Москва»

«Сотрудники, погибшие сегодня во время отражения вооруженного нападения на объект воинской части Росгвардии в Чечне, будут посмертно представлены к госнаградам за мужество и героизм», — цитирует Хинштейна ТАСС.

Как отметил советник, глава Росгвардии Виктор Золотов уже дал указания оказать семьям погибших необходимую помощь в соответствии с законом.

Вооруженное нападение на воинскую часть в станице Наурской произошло в ночь на 24 марта.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что в результате нападения погибли шесть бойцов Росгвардии, трое военнослужащих находятся в больнице

В спецслужбе заявили, что у боевиков при себе были муляжи поясов смертников. Нападавшие были убиты.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования семьям погибших гвардейцев и пообещал, что фонд имени Ахмат-Хаджи Кадырова окажет помощь семьям военнослужащих. По мнению главы республики, боевики планировали захватить оружие для совершения терактов в дальнейшем.

Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство». По данным SITE Intellegence Group, на воинскую часть напали боевики так называемого «Вилаята Кавказ», присягнувшими на верность ИГ на территории Кавказа.

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