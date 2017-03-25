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11:25 (мск), источник: НИА Самара

Житель Севастополя приобрел в Самаре полкило амфетамина

Прокуратурой Куйбышевского района Самары поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении Николая Павлова, обвиняемого по статье «Покушение на незаконный сбыт психотропного вещества в особо крупном размере».

Следствием установлено, что житель Севастополя Павлов договорился с 2 лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, о приобретении в Самаре (для последующего сбыта в Севастополе) психотропного вещества.

Павлов прибыл в Самару и вместе с сообщниками приобрел психотропное вещество амфетамин массой не менее 500 г. Обернул сверток с амфетамином скотчем, затем посыпал его зернами кофе для устранения специфического запаха психотропного вещества, и поместил в заранее приготовленный тайник, оборудованный в автомобиле, специально приобретенном на территории Самарской области для перевозки наркотика.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий наркотики были изъяты сотрудниками правоохранительных органов из незаконного оборота.

Суд признал виновным подсудимого и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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