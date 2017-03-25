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09:56 (мск), источник: 36on.ru

Около воронежского цирка по неясным причинам умер мужчина

В центре Воронежа в пятницу, 24 марта, нашли тело мужчины, скончавшегося по невыясненным пока причинам.

О случившемся сообщает «Мое! Online» со ссылкой на информацию свидетеля. По его словам, инцидент произошел рядом с цирком. Около восьми часов утра очевидец увидел лежащего на земле человека, окруженного прохожими, полицию, и предположил, что в цирке произошло какое-то ЧП.

Информацию о гибели человека журналистам издания подтвердили в управлении МВД, куда сообщение о внезапной смерти мужчины на улице поступила около шести часов утра. Установлено, что погибшему прохожему было 55 лет, однако о причинах его гибели пока точной информации нет. Правоохранители осмотрели тело умершего, однако следов насилия не обнаружили. Предположительно, что мужчина, идя по улице, внезапно почувствовал себя плохо, однако никто из находившихся поблизости прохожих не успел ему помочь.

На днях 36on.ru сообщал о такой же трагедии, случившейся в среду, 22 марта, на улице Молодогвардейцев — здесь 57-летний мужчина также резко почувствовал себя плохо, упал на землю и умер.

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