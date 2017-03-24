Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Мэри Поппинс, до свидания» Лембит Ульфсак
Шесть привычек, вред которых преувеличен
Мнение: "Убийцам Вороненкова удалось почти невозможное"
Поклонники обсуждают необычную внешность сына Стаса Пьехи
Принцесса Монако увела мужа у российской модели
МИД РФ попросил россиян не смеяться над словом «яблан»Консульский департамент опубликовал инструкцию для выезжающих за рубеж
5 ошибок закаливания, которые делают все родители
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Новый список сносимых пятиэтажек обнародуют осенью
"Других детей она бросает": друг семьи о Марии Максаковой
«Дома лежат, вокзал уничтожен»: взорвана база ВСУ
Известную 30-летнюю актрису раскритиковали за похудение (фото)
Принцесса Монако увела мужа у российской модели
"Для Максаковой мышеловка захлопнулась": мнение эксперта
«Упала в обморок»: Максакова увидела убитого мужа
Пьяные рабочие нанесли миллионный ущерб заводу BMW
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ
Фоторепортажи
9В мире зацвела сакура
12Ливни затопили Перу
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
13Теракт в центре Лондона
24 марта, источник: Kazinform

Boeing разбился под Бишкеком из-за запоздалого ухода на второй круг — МАК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Стала известна причина, по которой под Бишкеком разбился грузовой самолет Boeing 747, принадлежащий турецкой авиакомпании, сообщают Ведомости.

Источник: Kazinform

Эксперты Межгосударственного авиационного комитета пришли к выводу, что причиной авиакатастрофы стал запоздалый уход на второй круг. Об этом говорится в отчете МАК.

Читайте также
Двух женщин сбил автомобиль в Костанае

Как сообщало ранее МИА «Казинформ», пилот потерпевшего крушение вблизи аэропорта «Манас» самолета дважды заходил на посадку. В 01.17 командир воздушного судна заявил об отсутствии визуального контакта со взлетно-посадочной полосой и дал команду об уходе на второй круг.

«Включение режима ухода на второй круг привело к увеличению режима работы двигателей, созданию вертикальной перегрузки около 1,4G и прекращению снижения самолета. Через 3,5 секунды после нажатия кнопки ухода на второй круг произошло столкновение с незначительно повышающимся рельефом местности и препятствиями», — поясняется в документе.

Во время столкновения лайнера с препятствиями путевая скорость была около 165 узлов, максимальная зафиксированная вертикальная перегрузка — 6G. Первое касание земли произошло в 930 м от взлетно-посадочной полосы.

«В результате столкновения с землей и препятствиями самолет полностью разрушился, значительная часть конструкции воздушного судна была уничтожена возникшим наземным пожаром», — пришли к выводу эксперты. Специалисты считают, что самолет пошел на второй круг, находясь ниже высоты принятия решения. В 1.17.05 сработало речевое оповещение о достижении высоты в 100 футов. При этом решение командир судна принял на высоте 99 футов.

«В 1.17.07 второй пилот информировал: “minimums”. В 1.17.08 командир сообщил об отсутствии визуального контакта и дал команду об уходе на второй круг. В 1.17.09 включился режим автопилота flare, и через полсекунды на истинной высоте 58 футов зарегистрировано нажатие кнопки ухода на второй круг», — говорится в отчете.

Грузовой самолет Boeing 747−400 разбился 16 января при заходе на посадку недалеко от киргизского аэропорта «Манас». Самолет упал на жилой поселок. В результате катастрофы погибли 39 человек, включая четырех членов экипажа.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
ИГ взяло ответственность за атаку на базу Росгвардии в Чечне
Опубликовано видео убийства Вороненкова
Киев прекратил выплату пенсий через «дочки» российских банков
Трамп отозвал из конгресса свой законопроект об отмене Obamacare
Срок безвизового пребывания в Белоруссии может быть продлен
Сборная России по футболу впервые проиграла команде из Африки
МАК назвал предварительную версию крушения Boeing под Бишкеком
Спорт
«Где футбол?!»: Россия проиграла Кот-д’Ивуару В пятницу сборная России позорно проиграла на своем поле Кот-д'Ивуару
Авто
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 секунды Российская компания DK Racing начала прием заказов на гоночный автомобиль Shortcut, созданный по мотивам Lotus 7
Hi-Tech
В России создается супербатарейка для гаджетов На нее получен грант в 500 000 рублей
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки одного образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Московские власти продадут с молотка 12 квартир в ЦАО
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Жильцы три года платили за несуществующий лифт
Новый список сносимых пятиэтажек обнародуют осенью
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
4-летний мальчик спас жизнь своей маме Ребенок догадался, как разблокировать телефон, и с помощью голосового помощника связался со службой спасения.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь