В Атырау мужчина спасся от смерти, выпрыгнув в окно (видео)
Инцидент произошел на стройплощадке рядом с проспектом
Инцидент произошел на стройплощадке рядом с проспектом
В Атырау мужчина выжил при пожаре и взрыве в металлическом контейнере, переделанном под бытовку. Инцидент произошел утром 23 марта на стройплощадке рядом с проспектом
Судя по видео, присланному в редакцию издания очевидцем, пожар произошел
«Контейнер площадью 12 квадратных метров сгорел полностью. Имеется один пострадавший, но у него не ожоги, а порезы. От госпитализации он отказался», — прокомментировали в дежурной части ДЧС Атырауской области.