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24 марта, источник: Tengrinews

В Атырау мужчина спасся от смерти, выпрыгнув в окно (видео)

Инцидент произошел на стройплощадке рядом с проспектом Абылхайыр-хана.

Источник: Tengrinews

В Атырау мужчина выжил при пожаре и взрыве в металлическом контейнере, переделанном под бытовку. Инцидент произошел утром 23 марта на стройплощадке рядом с проспектом Абылхайыр-хана, сообщает «Ак Жайык».

Судя по видео, присланному в редакцию издания очевидцем, пожар произошел из-за разгерметизации газового баллона. Пострадавший получил травмы, когда, спасаясь от огня, выпрыгнул в окно бытовки. Еще через несколько секунд произошел сильный взрыв.

«Контейнер площадью 12 квадратных метров сгорел полностью. Имеется один пострадавший, но у него не ожоги, а порезы. От госпитализации он отказался», — прокомментировали в дежурной части ДЧС Атырауской области.

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