В ходе тушения пожара на пороховом заводе погиб начальник караула МЧС

Как сообщает пресс-служба МЧС Татарстана, караул Эдуарда Илларионова первым прибыл к месту пожара. Им удалось предотвратить угрозу распространения огня и перекидыванию его на другие здания, благодаря четким и быстрым действиям. Однако в результате хлопка начкар Илларионов получив травмы и скончался в машине скорой помощи.

В 21.49 пожар был локализован, однако тушение еще продолжается.

Тем временем, прокуратура начала проверку в связи с пожаром на Казанском пороховом заводе по поручению прокурора республики Илдуса Нафикова. На месте работает прокурор по надзору на особо режимных объектах Республики Татарстан Дмитрий Ерпелев, который координирует работу следственно-оперативной группы.

«В ходе прокурорской проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц предприятия на предмет соблюдения требований безопасности при производстве работ, а также противопожарного законодательства. В случае выявления нарушений закона будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — отмечается в сообщении прокуратуры.