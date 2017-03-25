В ходе тушения пожара на пороховом заводе погиб начальник караула МЧС
Начальник караула специальной
Начальник караула специальной
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В 21.49 пожар был локализован, однако тушение еще продолжается.
Тем временем, прокуратура начала проверку в связи с пожаром на Казанском пороховом заводе по поручению прокурора республики Илдуса Нафикова. На месте работает прокурор по надзору на особо режимных объектах Республики Татарстан Дмитрий Ерпелев, который координирует работу
«В ходе прокурорской проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц предприятия на предмет соблюдения требований безопасности при производстве работ, а также противопожарного законодательства. В случае выявления нарушений закона будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — отмечается в сообщении прокуратуры.
Между тем, один из старейших работников завода в разговоре с корреспондентом