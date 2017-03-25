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09:18 (мск), источник: АиФ Казань

В ходе тушения пожара на пороховом заводе погиб начальник караула МЧС

Начальник караула специальной пожарно-спасательной части № 3 Спецуправления ФПС МЧС России № 35 Эдуард Илларионов погиб во время тушения пожара на казанском пороховом заводе.

Как сообщает пресс-служба МЧС Татарстана, караул Эдуарда Илларионова первым прибыл к месту пожара. Им удалось предотвратить угрозу распространения огня и перекидыванию его на другие здания, благодаря четким и быстрым действиям. Однако в результате хлопка начкар Илларионов получив травмы и скончался в машине скорой помощи.

В 21.49 пожар был локализован, однако тушение еще продолжается.

Тем временем, прокуратура начала проверку в связи с пожаром на Казанском пороховом заводе по поручению прокурора республики Илдуса Нафикова. На месте работает прокурор по надзору на особо режимных объектах Республики Татарстан Дмитрий Ерпелев, который координирует работу следственно-оперативной группы.

«В ходе прокурорской проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц предприятия на предмет соблюдения требований безопасности при производстве работ, а также противопожарного законодательства. В случае выявления нарушений закона будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — отмечается в сообщении прокуратуры.

Между тем, один из старейших работников завода в разговоре с корреспондентом АиФ-Казань возмущен тем, как на заводе сейчас относятся к соблюдению требований безопасности. За последние 2 года произошло семь происшествий на заводе. На недавней коллегии Ростехнадзора старейший завод Казани назвали самым опасным в Поволжье.

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